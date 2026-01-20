Küresel kripto yatırım fonlarına haftalık 2,17 milyar dolar giriş yaşandı - Son Dakika
Küresel kripto yatırım fonlarına haftalık 2,17 milyar dolar giriş yaşandı

20.01.2026 15:55
BlackRock, Grayscale ve Fidelity gibi varlık yöneticilerinin sunduğu kripto yatırım ürünleri, Ekim 2025'ten bu yana en yüksek haftalık giriş rakamına ulaştı. Hafta sonundaki jeopolitik gerginlikler ise piyasa iyimserliğini zayıflattı.

CoinShares verilerine göre, küresel kripto yatırım ürünleri geçen hafta 2,17 milyar dolar net giriş kaydetti. Firmanın Araştırma Direktörü James Butterfill, kısa bir süre önce yayımlanan raporunda girişlerin büyük bölümünün haftanın ilk günlerinde gerçekleştiğini belirtti. Butterfill, Cuma günü yaşanan geri çekilmenin dijital varlıklara olan talebin azalmasından değil, makroekonomik ve jeopolitik rüzgârlardan kaynaklandığını vurguladı.

BİTCOİN VE ETHEREUM ÖN PLANA ÇIKTI

Bitcoin (BTC) ürünleri, 1,55 milyar dolarlık girişle haftanın en büyük payını aldı. Bu tutarın 1,4 milyar doları ABD'deki spot Bitcoin ETF'lerine yöneldi. Ethereum (ETH) ürünleri 496 milyon dolarlık girişle ikinci sırada yer alırken Solana (SOL) fonları 45,5 milyon dolar çekti.

Hafta sonunda yalnızca 378 milyon dolarlık çıkış yaşandı. Butterfill, bu çıkışın Grönland üzerindeki diplomatik gerginlik, yeni gümrük tarifesi tehditleri ve Washington'daki politika belirsizliğinden kaynaklandığını ifade etti. Rapora göre Fed Başkanlığı için güçlü bir aday olarak değerlendirilen Kevin Hassett'in mevcut görevinde kalacağı yönündeki haberler de yatırımcı güvenini olumsuz etkiledi.

ALTCOİN FONLARINA DA KURUMSAL İLGİ

Yatırımcılar, ABD Senato Bankacılık Komitesi'nin stablecoinlerin getiri sunmasını kısıtlayabilecek yasa taslağını değerlendirirken bile piyasaya giriş yapmaya devam etti. XRP fonları 69,5 milyon dolarlık girişle altcoinler arasında öne çıktı. Sui, Lido ve Hedera ürünleri de pozitif akış kaydetti. CoinShares, bu hareketleri makro belirsizliklere rağmen piyasa genelinde yaygın bir katılım olarak nitelendirdi.

Fiyat hareketleri ise karışık bir tablo çiziyor. Bitcoin haftalık bazda yaklaşık yüzde 3 değer kazandı ancak günlük bazda yüzde 2'ye yakın düşüşle 93.000 doların altına geriledi. Ethereum da benzer bir seyir izledi. Ethereum son yedi günde yüzde 3'ün üzerinde yükselirken bugün yüzde 3'ten fazla değer kaybetti.

Bölgesel dağılımda ABD'deki fonlar 2,05 milyar dolarlık girişle açık ara liderliği sürdürdü. Almanya, İsviçre, Kanada ve Hollanda'daki ürünler de net giriş kaydetti. CoinShares bu tabloyu, hafta sonundaki dalgalanmaya rağmen küresel ölçekte yapıcı bir zemin olarak değerlendirdi. Blockchain hisseleri de 72,6 milyon dolarlık giriş çekerek token bazlı ürünlerin ötesinde yatırımcı ilgisinin sürdüğünü gösterdi.

Kripto Para

16:08
16:06
15:50
15:26
15:13
14:31
