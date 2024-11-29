Küresel ödemelerde stablecoin kullanımı artacak - Son Dakika
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Kripto Para

Küresel ödemelerde stablecoin kullanımı artacak

Küresel ödemelerde stablecoin kullanımı artacak

Standard Chartered ve Zodia Markets analistleri, stablecoinlerin ABD para arzı (M2) ve döviz işlemlerindeki payının yüzde 1'den yüzde 10'a çıkacağını öngörüyor. Araştırma, stablecoinlerin özellikle gelişmekte olan ülkelerde sınır ötesi ödemelerde ve para birimi ikamesinde artan bir tercih haline geldiğini ortaya koyuyor.

29.11.2024 09:35
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Kripto para sektörünün en istikrarlı varlıkları olan stablecoinlerin toplam piyasa değeri 190 milyar dolara ulaşarak yeni bir rekor kırdı. Standard Chartered analistleri, bu gelişmenin geleneksel finans sisteminde stablecoin kullanımının artacağına işaret ettiğini belirtiyor.

Stablecoin Piyasası 190 Milyar Dolara Ulaştı

Standard Chartered Global dijital varlıklar araştırma başkanı Geoff Kendrick ve Zodia Markets kurucu ortağı Nick Philpott tarafından hazırlanan rapor, stablecoinlerin finansal sistemdeki rolünün giderek güçlendiğini gösteriyor. Analistler, Joe Biden yönetimi döneminde sunulan üç önemli yasa tasarısının sektörü düzenlemeye yönelik adımlar attığını belirtiyor.

YouGov tarafından beş gelişmekte olan ülkede yapılan araştırma, stablecoin kullanımının para birimi ikamesi ve sınır ötesi ödemelerde arttığını ortaya koyuyor. Kullanıcıların yüzde 69'u stablecoinleri para birimi ikamesi için kullanıyor.

Piyasada USDT yüzde 73 ve USDC yüzde 21'lik pazar payıyla hakimiyet kuruyor. TerraUSD'nin çöküşünden sonra toparlanma sürecini tamamlayan stablecoin sektörü, geleneksel finans sistemine alternatif olarak güçleniyor.

Mevcut küresel finans altyapısının sınırlamalarına dikkat çeken rapor, muhabir bankacılık sistemi ve SWIFT'in şeffaf olmayan ücret yapısını eleştiriyor. Stablecoinler ise sınır ötesi ödemeler, maaş ödemeleri ve ticaret mutabakatı gibi alanlarda çözüm sunuyor.

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Son Dakika Kripto Para Küresel ödemelerde stablecoin kullanımı artacak - Son Dakika

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