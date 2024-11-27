Bitcoin yatırımlarıyla öne çıkan MicroStrategy, kripto para piyasasındaki son dalgalanmalardan ciddi şekilde etkilendi. Şirketin keskin düşüşü, kurumsal Bitcoin yatırım aracı olarak konumunu sorgulatırken, perakende yatırımcıların yoğun ilgisi dalgalanmayı artırdı.
MicroStrategy'nin hisse senedi fiyatı, Bitcoin'in 22 Kasım'da 99.800 dolar seviyesine ulaşmasının ardından yaşanan düzeltme hareketiyle sert bir düşüş yaşadı. Şirketin değeri 24 saatte yüzde 7,5 azalarak 354,10 dolar seviyesine geriledi.
Yatırım performansı daha geniş zaman diliminde olumlu bir tablo çiziyor. Geçen ay Bitcoin yüzde 44, MicroStrategy hisseleri yüzde 32 artış gösterdi. Yıllık bazda Bitcoin'in yüzde 146'lık artışına karşılık, şirket hisseleri yüzde 599 artış kaydetti.
Şirketin 2,6 milyar dolarlık tahvil ihracı, kurumsal yatırımcıların beğenisini kazandı. Avrupa'nın lider sigorta şirketi Allianz, mart ayında gerçekleştirilen 600 milyon dolarlık tahvil ihracının yüzde 24'ünü satın almıştı.
Son Dakika › Kripto Para › Kurumsal Bitcoin yatırım aracı MicroStrategy hisseleri rekor kayıp yaşadı - Son Dakika
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