Kurumsal Bitcoin yatırımında MicroStrategy modeli genişliyor

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Core platformu şu anda 8.200'den fazla stake edilmiş Bitcoin ve 700 milyon doların üzerinde toplam kilitli değer (TVL) barındırıyor. DeFi Technologies'in yeni girişimi CoreFi Strategy, bu büyüyen ekosistemde hem Bitcoin hem de CORE varlıklarına yatırım yaparak, yatırımcılara regüle bir ortamda Bitcoin staking getirilerine erişim imkanı sunacak.

DeFi Technologies Yeni Yatırım Stratejisini Açıkladı

DeFi Technologies CEO'su Olivier Roussy Newton, CoreFi Strategy'nin BTCfi alanında benzersiz bir fırsat sunduğunu ve Core'un büyüme potansiyelinden faydalanmak için ideal bir araç olduğunu vurguladı. Şirket, MicroStrategy ve MetaPlanet'in başarılı Bitcoin odaklı modellerini örnek alıyor.

Bu strateji kapsamında CoreFi Strategy, akıllı kaldıraç kullanarak CORE varlıklarını edinmeyi ve elinde tutmayı planlıyor. MicroStrategy ve MetaPlanet'in hisseleri geçen yıl yüzde 500'den fazla yükseldi. Bu performans, Bitcoin'in yüzde 150'lik getirisini önemli ölçüde aştı.

Core'un yakın zamanda uygulamaya koyduğu Dual Staking entegrasyonu, CORE token sahiplerine yükseltilmiş staking getirileri sağlıyor.