Kurumsal yatırımcılar Bitcoin alımlarında rekor seviyeye ulaştı - Son Dakika
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Kripto Para

Kurumsal yatırımcılar Bitcoin alımlarında rekor seviyeye ulaştı

Kurumsal yatırımcılar Bitcoin alımlarında rekor seviyeye ulaştı

Bitwise Yatırım Direktörü Matt Hougan, kripto para piyasasında kurumsal ve perakende yatırımcılar arasındaki keskin ayrıma dikkat çekti. ETF'ler ve kurumsal yatırımcıların bu yıl 100.000'den fazla Bitcoin topladığını belirten Hougan, altcoin piyasasında da tarihi fırsatlar oluştuğunu vurguladı.

13.02.2025 10:50
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Kripto para piyasasında kurumsal yatırımcıların ilgisi artmaya devam ediyor. Bitwise Yatırım Direktörü Matt Hougan, müşterilerine gönderdiği notta Bitcoin (BTC) piyasasına yönelik kurumsal ilginin şimdiye kadar görülen en yüksek seviyeye ulaştığını belirtti.

Altcoin Piyasasında Tarihi Fırsat Sinyali

Hougan'ın değerlendirmesine göre kurumsal yatırımcılar kripto para piyasasına rekor düzeyde sermaye aktarıyor. ETF'ler ve şirketler, 2024'ün başından bu yana madencilerin ürettiği 18.000 BTC'ye kıyasla 100.000'den fazla Bitcoin satın aldı.

Perakende yatırımcılar cephesinde ise tablo oldukça farklı görünüyor. Bitwise'ın özel zincir üstü duyarlılık skoru tüm zamanların en düşük seviyelerinden birini kaydetti. Bu durum, bireysel yatırımcıların altcoin pozisyonlarındaki performans düşüklüğünden kaynaklanıyor.

Düzenleyici netliğin artması ve ABD'nin stablecoin projelerini ulusal öncelik haline getirmesiyle birlikte, DeFi sektörünün kitlesel adaptasyona hazır olduğunu düşünen Hougan, "Bir veya iki yıl içinde altcoinlerdeki dönüşüm apaçık olacak" dedi.

Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Kurumsal yatırımcılar Bitcoin alımlarında rekor seviyeye ulaştı - Son Dakika

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