Kurumsal yatırımcılar Bitcoin döngüsünü değiştiriyor

Kripto Para

Kripto para piyasalarında yeni bir sayfa açılıyor. Trump'ın dijital varlık ekosistemini ulusal öncelik olarak tanımlayan kararnamesi, bankaların ve büyük kurumların kripto varlıklara entegrasyonunu hızlandıracak. Kararname, piyasaya trilyonlarca dolarlık yeni sermaye girişinin önünü açıyor.

Trump'ın Kripto Kararnamesi Bitcoin'in Dört Yıllık Döngüsünü Bitirebilir

Bitcoin tarihsel olarak dört yıllık bir döngüde hareket etti. Üç büyük yükseliş yılının ardından yüzde 58 ile yüzde 74 arasında geri çekilmeler yaşandı. Mevcut "ana akım döngüsü", 2022'de FTX, Three Arrows Capital ve Celsius gibi firmaların çöküşünden sonra şekillendi.

Spot Bitcoin ETF'lerinin Ocak 2024'te onaylanması, kurumsal yatırımcıların piyasaya girişini sağladı. Bitcoin bu süreçte 100.000 doların üzerine yükseldi. BlackRock CEO'su Larry Fink'in 700.000 dolarlık Bitcoin tahmini, kurumsal ilginin boyutunu gösteriyor.

Bitwise CIO'su, kaldıraç birikimi nedeniyle dört yıllık döngünün henüz tam olarak aşılamayacağını düşünüyor. Buna rağmen kripto sektörünün olgunlaşmasıyla geçmiş yıllara göre daha kısa ve sığ geri çekilmeler bekleniyor.