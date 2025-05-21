Kurumsal yatırımcılar Ethereum alımlarını hızlandırıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

Kurumsal yatırımcılar Ethereum alımlarını hızlandırıyor

Kurumsal yatırımcılar Ethereum alımlarını hızlandırıyor
21.05.2025 15:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nasdaq'ta işlem gören Blockchain firması BTCS, 8,42 milyon dolarlık yatırımla 3.450 Ethereum satın alarak varlıklarını artırdı. Şirket toplamda 12.500 ETH'ye ulaştı ve bunların güncel değeri yaklaşık 31,8 milyon dolar. BTCS, doğrulayıcı operasyonlarını büyütmeyi, staking gelirlerini artırmayı ve hissedarlarına uzun vadeli değer yaratmayı hedefliyor.

Kripto para odaklı kurumsal yatırım stratejileri yeni bir boyut kazanıyor. BTCS CEO'su Charles Allen, şirketin, Michael Saylor'ın Strategy şirketinin Bitcoin stratejisine benzer bir yöntem izleyeceğini ancak odak noktalarının Ethereum olacağını belirtti. Bu doğrultuda şirket, yatırım firması ATW Partners ile anlaşarak 57,8 milyon dolara kadar dönüştürülebilir tahvil ihraç edeceğini ve elde edilecek fonları sadece ETH alımlarına ayıracağını duyurdu.

BTCS 57,8 Milyon Dolarlık Fonu Ethereum Alımına Ayırdı

Ethereum fiyatlarındaki görülen hızlı artış kurumsal yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. 2025 yılının başlarında durgun bir seyir izleyen Ethereum, Pectra ağ iyileştirmesinin ardından büyük bir değer artışı yaşadı. Bitcoin sonrakide ikinci en büyük kripto para birimi olan Ethereum, yüzde 53 değer kazanarak yazım sırasında 2.537 dolar seviyesinde işlem görüyor.

BTCS'nin son alımı şirkete 8,42 milyon dolara mal oldu, her bir ETH için ortalama 2.441 dolar ödendi. Şirketin CEO'su Charles Allen, "Ethereum, Blockchain altyapı stratejimizin merkezinde kalmaya devam ediyor. ETH pozisyonumuzu genişleterek, doğrulayıcı operasyonlarımızı ölçeklendirmemize, staking gelirlerini artırmamıza ve hissedarlar için uzun vadeli değer yaratmamıza olanak sağlayan temeli güçlendiriyoruz." açıklamasında bulundu.

Şirket, Ethereum'un mevcut pozisyonunu "kritik bir dönüm noktası" olarak değerlendiriyor. Pectra yükseltmesi, Ethereum ağındaki verimlilik ve ölçeklenebilirlik sorunlarını ele alarak, ağın daha fazla işlem gerçekleştirmesine olanak tanıdı.

ABD'nin Maryland eyaletindeki Blockchain firması BTCS, doğrulayıcı düğümler işletmeye, Ethereum ve Binance Chain gibi Blockchain ağlarında bloklar oluşturmaya, kripto varlıkları staking etmeye ve zincir üstü bir analitik platform işletmeye odaklanıyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Michael Saylor, Kripto Para, Ethereum, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Kurumsal yatırımcılar Ethereum alımlarını hızlandırıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak sanatçılar belli oldu Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak sanatçılar belli oldu
Acun Ilıcalı, Emre Belözoğlu olmayınca gözünü o isme çevirdi Acun Ilıcalı, Emre Belözoğlu olmayınca gözünü o isme çevirdi
Elon Musk’ın babası katil çıktı Hepsini tek bir kişi için öldürmüş Elon Musk'ın babası katil çıktı! Hepsini tek bir kişi için öldürmüş
Avrupa Birliği, Suriye’ye yönelik ekonomik yaptırımları kaldırdı Avrupa Birliği, Suriye'ye yönelik ekonomik yaptırımları kaldırdı
Yener İnce’den binlerce beğeni alan ’’Florya suyu’’ açıklaması Yener İnce'den binlerce beğeni alan ''Florya suyu'' açıklaması
İçişleri Bakanlığı ’30 ilçeye vali atanacağı’ iddiasını yalanladı İçişleri Bakanlığı '30 ilçeye vali atanacağı' iddiasını yalanladı
İstanbul’da okulda skandal Öğretmen öğrencisine şiddet uyguladı, yetmedi hakaret etti İstanbul'da okulda skandal! Öğretmen öğrencisine şiddet uyguladı, yetmedi hakaret etti
Dev final öncesi kızdıran soru: Ben bir soytarı değilim Dev final öncesi kızdıran soru: Ben bir soytarı değilim
AB, İsrail’le ticari ortaklık anlaşmasını gözden geçirmeye karar verdi AB, İsrail'le ticari ortaklık anlaşmasını gözden geçirmeye karar verdi
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Alevi örgütlerinin tepkisini çeken sözlerine açıklık getirdi TBMM Başkanı Kurtulmuş, Alevi örgütlerinin tepkisini çeken sözlerine açıklık getirdi
Galatasaray, şampiyonluk kutlamalarının yeri ve zamanını duyurdu Galatasaray, şampiyonluk kutlamalarının yeri ve zamanını duyurdu

16:15
İsrail aralarında Türk, Rus, İngiliz ve AB diplomatlarının da bulunduğu heyete ateş açtı
İsrail aralarında Türk, Rus, İngiliz ve AB diplomatlarının da bulunduğu heyete ateş açtı
16:15
Üsküdar Belediyesi’ne haciz geldi
Üsküdar Belediyesi'ne haciz geldi
14:15
Eski Ukrayna Cumhurbaşkanı Yardımcısı Portnov, Madrid’de öldürüldü
Eski Ukrayna Cumhurbaşkanı Yardımcısı Portnov, Madrid'de öldürüldü
13:36
İmamoğlu’nun kasası Ertan Yıldız ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı
İmamoğlu'nun kasası Ertan Yıldız ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı
23:02
Osimhen durmuyor Türkiye’de bir rekoru daha kırabilir
Osimhen durmuyor! Türkiye'de bir rekoru daha kırabilir
22:49
Ali Koç’a bir darbe de eski dostu Metin Sipahioğlu’ndan
Ali Koç'a bir darbe de eski dostu Metin Sipahioğlu'ndan
22:40
İmamoğlu’nun saklattığı ikinci cep telefonu ele geçirildi
İmamoğlu'nun saklattığı ikinci cep telefonu ele geçirildi
22:24
Uykusunda dişlerini yuttu, dayanılmaz öksürükle hastaneye koştu
Uykusunda dişlerini yuttu, dayanılmaz öksürükle hastaneye koştu
22:11
Trafikteki yön levhasında direk dansı yaptı
Trafikteki yön levhasında direk dansı yaptı
22:02
CHP’li vekiller, HSK üyelerinin seçileceği TBMM Genel Kurulu’nu terk etti
CHP'li vekiller, HSK üyelerinin seçileceği TBMM Genel Kurulu'nu terk etti
21:09
Sevgilisini öldürüp intihar etmişti Veda mektubunda anlattıkları kafa karıştırıcı
Sevgilisini öldürüp intihar etmişti! Veda mektubunda anlattıkları kafa karıştırıcı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2025 16:25:09. #7.13#
SON DAKİKA: Kurumsal yatırımcılar Ethereum alımlarını hızlandırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.