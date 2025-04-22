Kurumsal yatırımcılar Ethereum yerine Solana\'yı tercih etmeye başladı

Kurumsal yatırımcıların Ethereum'dan uzaklaşma eğilimi, ağın merkezi olmayan finans (DeFi) ekosistemindeki daralan etkisiyle belirginleşiyor. Galaxy Digital'in Binance üzerinden gerçekleştirdiği işlemlerle ETH varlıklarını büyük oranda azaltırken SOL pozisyonunu güçlendirmesi, Ethereum'un yalnızca değeriyle kalmayıp aynı zamanda ekosistem olarak da zorlu bir dönemden geçtiğini ortaya koyuyor.

Yatırımcılar Ethereum Yerine Alternatif Ağları Tercih Ediyor

Galaxy Digital, Binance borsasına 65.600 ETH (106,5 milyon dolar) gönderdi ve 752.240 SOL (105 milyon dolar) temin etti. İşlem verileri, Galaxy'nin Binance'ten çektiği SOL'un büyük kısmının işaretsiz cüzdan adreslerine transfer edildiğini gösteriyor.

Arkham verilerine göre Galaxy şu anda 90,5 milyon dolar değerinde yaklaşık 55.760 ETH ve 23,91 milyon dolar değerinde 171.315 SOL'u elinde bulunduruyor. Bu durum, firmanın ETH portföyünü azaltıp SOL varlıklarını artırdığını teyit ediyor.

Ethereum piyasasındaki bu düşüş eğilimi kurumsal yatırımcıların davranışlarında da açıkça gözlemleniyor. ABD borsasında işlem gören Ethereum fonları sekiz hafta üst üste toplam 909 milyon dolardan fazla net çıkış kaydetti.

Ethereum'un pozisyonu merkezi olmayan finans dünyasında da zayıflıyor. DefiLlama verilerine göre Ethereum DEX hacmi Mart 2025'te 42,5 milyar dolara geriledi. Bu rakam Ocak'ta 82,2 milyar dolar ve Şubat'ta 64,7 milyar dolardı.

Merkezi olmayan işlem hacmi, Ethereum'dan Solana ve Base gibi Katman-2 çözümleri gibi daha düşük maliyetli alternatiflere göç etmiş görünüyor. Bu arada, Ethereum 7 Mayıs'ta Pectra yükseltmesini devreye almaya hazırlanıyor. Bu yükseltme, ağı hesap soyutlamasına ilerletecek ve kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi amaçlıyor.