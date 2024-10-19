Kurumsal yatırımcılar kripto para varlıklarına akın ediyor

Kripto Para

Kripto para dünyasındaki son hareketlilik, geleneksel finans dünyasını da etkisi altına alıyor. BlackRock CEO'su Larry Fink'in Bitcoin hakkındaki olumlu açıklamaları ve şirketin spot Bitcoin ETF'sine gelen yoğun ilgi, kurumsal yatırımcıların kripto varlıklara olan güveninin artışını gösteriyor.

Bitcoin Bir Ayın En İyi Performansını Sergiliyor

Bitcoin (BTC), son haftalarda gösterdiği güçlü performansıyla dikkat çekiyor. Lider kripto para birimi, 70.000 dolar seviyesine yaklaşarak bir ayı aşkın süredir en iyi haftalık yükselişini kaydetti. Bu yükseliş tüm kripto piyasasını olumlu yönde etkiledi.

Coinbase gibi kripto para borsaları ve Hut 8 (HUT) gibi Bitcoin madencileri, bu yükselişten en çok faydalanan şirketler arasında yer aldı. Coinbase hisseleri yüzde 8, Hut 8 hisseleri ise yüzde 15'e varan artışlar kaydetti. Bu gelişmeler, kripto para şirketlerinin geleneksel finans piyasalarıyla olan entegrasyonunu hızlandırıyor.

Wall Street'in önde gelen isimleri de kripto para piyasasına olan ilgilerini artırıyor. BlackRock CEO'su Larry Fink, Bitcoin'i bir varlık sınıfı olarak nitelendirdi. Bu açıklama, kurumsal yatırımcıların kripto varlıklara olan güvenini artırdı.

Spot Bitcoin ETF'leri de rekor seviyede giriş aldı. BlackRock'ın IBIT fonu, bir haftada 1 milyar doların üzerinde net giriş sağladı. Bu durum, kurumsal yatırımcıların kripto para piyasasına olan ilgisinin somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Önümüzdeki haftalarda Coinbase, MicroStrategy ve Riot Platforms gibi önemli kripto şirketlerinin üçüncü çeyrek finansal raporları açıklanacak. Bu raporlar, sektörün genel durumu ve geleceği hakkında önemli ipuçları verebilir.