Latin Amerika devi harekete geçti: 200 milyon dolarlık token hamlesi - Son Dakika
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Latin Amerika devi harekete geçti: 200 milyon dolarlık token hamlesi

Latin Amerika devi harekete geçti: 200 milyon dolarlık token hamlesi
07.07.2025 15:36
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Mercado Bitcoin, XRP Ledger üzerinde 200 milyon dolar tutarındaki sabit getirili ve hisse senedi türü varlıkları tokenlaştırmayı planlıyor. Şirket böylece Latin Amerika'daki en büyük RWA tokenizasyon adımlarından birini atacak.

Latin Amerika merkezli kripto para borsası Mercado Bitcoin, gerçek dünya varlıklarını (RWA) dijitalleştirme hedefini genişleterek XRP Ledger'a entegre oluyor. Şirket, 200 milyon dolar değerindeki sabit getirili ve hisse senedi benzeri finansal varlıkları zincir üzerine taşıyarak bölgede yeni bir ölçek yaratmayı amaçlıyor.

XRPL Altyapısı, Kurumsal Tokenizasyonda Hız ve Uyum Vaat Ediyor

Latin Amerika'nın önde gelen kripto para borsalarından Mercado Bitcoin, 200 milyon doları aşan gerçek dünya varlıklarını XRP Ledger üzerinde tokenlaştıracağını duyurdu. Sabit getirili ve hisse senedi araçlarını kapsayan bu tokenlaştırma projesi, bir Latin Amerika kurumunun XRPL üzerinde gerçekleştirdiği en büyük girişimlerden biri olarak kayıtlara geçti.

Ripple ve Boston Consulting Group'un 2025 raporuna göre, gerçek dünya varlıklarının tokenlaştırılması 2025'te yaklaşık 0,6 trilyon dolardan 2033 yılına kadar 19 trilyon dolara çıkması öngörülüyor. Mercado Bitcoin halihazırda özel kredi varlıkları tokenlaştırma alanında güçlü bir konuma sahip bulunuyor ve 1 milyar Brezilya reali değerinde varlığı tokenlaştırmış durumda.

Şirket ekosistemini 70'ten fazla merkez bankası, düzenleyici kurum ve büyük finans kurumunun kullandığı bir ağa bağladığını açıkladı. XRPL'nin önemli katkıda bulunanlarından Ripple, Mercado Bitcoin'in entegrasyonunu destekliyor. İki şirket daha önce de iş birliği yapmış, Mercado Bitcoin Brezilya ile Portekiz arasındaki sınır ötesi hazine akışları için Ripple Payments'ı kullanmış ve kurumsal düzeyde USD sabitli stablecoin olan RLUSD'yi borsasında listelenmişti.

Ripple LATAM Genel Müdürü Silvio Pegado konuya ilişkin açıklamasında "Mercado Bitcoin'in XRPL ile entegrasyonu, kamu Blockchain altyapısının kurumlar tarafından nasıl güvenilir bulunduğunu ve düzenlenmiş finansal ürünleri piyasaya sunmak için güvenilir bir temel haline geldiğini gösteriyor." dedi. Pegado sözlerini "XRPL'nin sunduğu altyapı türüyle, bu varlıkları maliyet, hız ve uyumluluk konularında kurumsal beklentileri karşılayacak şekilde zincir üzerine getirmek artık mümkün." şeklinde tamamladı.

Kaynak: Haberler.Com

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Latin Amerika devi harekete geçti: 200 milyon dolarlık token hamlesi - Son Dakika

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