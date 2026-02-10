Ledger, OKX DEX'i cüzdanına entegre ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kripto Para

Ledger, OKX DEX'i cüzdanına entegre ediyor

Ledger, OKX DEX\'i cüzdanına entegre ediyor
10.02.2026 14:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Donanım cüzdan üreticisi Ledger, kullanıcılarının özel anahtarlarının kontrolünü bırakmadan OKX'in merkeziyetsiz borsası üzerinden doğrudan token takası yapabilmesini sağlayacak yeni bir entegrasyonu duyurdu. Hamle, cüzdan ekosisteminde merkeziyetsiz ticarete erişimi genişletmeyi hedefliyor.

Ledger Wallet kullanıcıları, yakın zamanda OKX DEX aracılığıyla zincir üstü token takası gerçekleştirebilecek. Entegrasyona göre her işlem, doğrudan bir Ledger cihazıyla imzalanacak. Şirket, bu modelin tam öz saklamayı ve donanım tabanlı güvenliği koruduğunu belirtti. Merkezi borsaların aksine merkeziyetsiz borsalar, kullanıcıların varlıklarını üçüncü bir tarafa devretmeden doğrudan Blockchain ağları üzerinde işlem yapmasına olanak tanıyor. Ledger, OKX DEX entegrasyonunun aynı zamanda özerklik ile kurumsal düzeyde güvenliği bir arada sunan zincir üstü ticaret araçlarına yönelik artan talebi yansıttığını ifade etti.

ALTI ZİNCİRDE LİKİDİTE ERİŞİMİ

Şirket, yeni özelliğin Ethereum, Arbitrum, Optimism, Base, Polygon ve BNB Chain üzerinde takas işlemlerini destekleyeceğini açıkladı. OKX DEX, 25'ten fazla Blockchain genelinde 400'ü aşkın kaynaktan likidite toplayarak aracısız fiyatlama ve işlem verimliliği sunuyor.

Ledger'ın tüketici hizmetleri kıdemli başkan yardımcısı Jean-François Rochet, entegrasyonun Ledger kullanıcılarına rekabetçi takas fiyatlarına daha geniş erişim sağlarken OKX'in de güvenlik odaklı, öz saklamaya öncelik veren kullanıcılara ulaşmasına imkân tanıdığını belirtti. Rochet, "Ledger Wallet kullanıcıları artık takas yaparken en iyi fiyata erişmek için daha fazla seçeneğe sahip" dedi.

LEDGER'IN DeFi HAMLELERİ

Bu entegrasyon, Ledger'ın 2025 yılında düzenlediği Ledger Op3n etkinliğinde duyurulan bir dizi güncellemenin devamı niteliğinde. Şirket, yazılımını takas, getiri stratejileri ve merkeziyetsiz uygulamalar için güvenli bir erişim katmanı olarak konumlandırmaya çalışıyor. Ledger, son iki yılda cüzdan içi DeFi erişimini de genişletti. Şirket bu süreçte Exodus'un XO Swap toplayıcısını entegre ederek binlerce token çiftinde saklama gerektirmeyen takas imkânı sundu, Lombard ve Figment ile ortaklaşa bir Bitcoin getiri ürünü başlattı ve Kiln aracılığıyla stablecoin getiri özelliklerini kullanıma açtı.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Ledger, OKX DEX'i cüzdanına entegre ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 aylık Melisa’nın ölümünde “ihmal“ iddiası Anne ve bakıcı tutuklandı 2 aylık Melisa'nın ölümünde "ihmal" iddiası! Anne ve bakıcı tutuklandı
İşte Türkiye’nin en kalabalık köyü Birçok ilçe nüfusunu geride bıraktı İşte Türkiye'nin en kalabalık köyü! Birçok ilçe nüfusunu geride bıraktı
Uşak’ta kayıp çantayı yetkililere teslim etmeyen personelin işine son verildi Uşak'ta kayıp çantayı yetkililere teslim etmeyen personelin işine son verildi
Duman ikazı alan pilot İstanbul Havalimanı’na acil iniş yaptı Duman ikazı alan pilot İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı
7 işçiye mezar olan fabrika yangınında istenen cezalar belli oldu Yedişer kez müebbet hapis talebi 7 işçiye mezar olan fabrika yangınında istenen cezalar belli oldu! Yedişer kez müebbet hapis talebi
Site bahçesinde karşılaşınca silahı çekip, kurşun yağdırdı Site bahçesinde karşılaşınca silahı çekip, kurşun yağdırdı

15:06
Kiralık araçlarla ilgili yönetmelik sil baştan değişiyor: Kilometre, depozito, yaş sınırı...
Kiralık araçlarla ilgili yönetmelik sil baştan değişiyor: Kilometre, depozito, yaş sınırı...
14:42
Anlatırken yerinde duramadı Ertem Şener’dan bomba Amedspor çıkışı
Anlatırken yerinde duramadı! Ertem Şener'dan bomba Amedspor çıkışı
14:29
Dehşet evi Anne hayatını kaybetti, kızı bir deri bir kemik bulundu
Dehşet evi! Anne hayatını kaybetti, kızı bir deri bir kemik bulundu
14:17
Özgür Özel, Mesut Özarslan’la aralarında geçen yazışmaları okudu
Özgür Özel, Mesut Özarslan'la aralarında geçen yazışmaları okudu
14:04
Bomba iddia Kamera önüne geçip söyledikleri Trump’ın uykularını kaçıracak
Bomba iddia! Kamera önüne geçip söyledikleri Trump'ın uykularını kaçıracak
13:39
Suudi Arabistan ile dev GÖKBEY anlaşması İmzalar atıldı
Suudi Arabistan ile dev GÖKBEY anlaşması! İmzalar atıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2026 15:48:42. #7.11#
SON DAKİKA: Ledger, OKX DEX'i cüzdanına entegre ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.