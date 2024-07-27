Ledger yeni nesil kripto cüzdanını tanıttı

Kripto Para

Kripto güvenlik alanında öncü şirketler arasında yer alan Ledger, yeni ürünü Ledger Flex'i duyurdu. Bu yeni cihaz, E-Ink dokunmatik ekran teknolojisi ile kullanıcı deneyimini üst düzeye çıkarırken, güvenliği merkezine alıyor.

Ledger Flex Kripto Güvenliğinde Devrim Yaratıyor

Kripto para güvenliği alanında lider konumda bulunan Fransız şirket Ledger, yeni donanım cüzdanı Ledger Flex'i tanıttı. Bu yenilikçi ürün, şirketin güvenlik standartlarını bir üst seviyeye taşıma hedefini gözler önüne serdi.

Ledger'in Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Pascal Gauthier, konferansta yaptığı konuşmada, "Bir on yılı geride bıraktık ve bu süre zarfında dijital varlık güvenliğinde öncü olduk. Şimdi, Ledger Flex ile çıtayı daha da yükseltiyoruz." diyerek şirketin vizyonunu vurguladı.

E-Ink dokunmatik ekran teknolojisiyle donatılan Ledger Flex, kullanıcı deneyimini ön planda tutarak tasarlandı. Cihaz, şirketin kendi geliştirdiği Secure OS işletim sistemiyle çalışıyor ve Ledger Live uygulamasıyla tam uyumlu. Bu uygulama sayesinde kullanıcılar, 70'ten fazla Blockchain ağı, 200 dApp ve 10.000'i aşkın token ile etkileşime girebiliyor.

Soğuk depolama teknolojisini kullanan Ledger Flex, internet bağlantısını sınırlı tutarak uzun vadeli kripto para saklamada güvenliği en üst düzeye çıkarıyor. 249 dolar fiyat etiketiyle piyasaya sürülen cihaz, şirketin ürün yelpazesindeki en pahalı modellerden biri olarak dikkat çekiyor.