LetsBonk çökerken Pump.fun iki haftada pazar liderliğini aldı

Temmuz ayından bu yana Solana Blockchain ağındaki memecoin launchpad pazarı oldukça çalkantılı bir dönem geçiriyor. Pump.fun ile LetsBonk arasındaki rekabetin pazarın tüm dinamiklerini değiştirdiği gözüküyor. Bu süreçte onaylanmış token sayısı, önemli hareketin en iyi göstergesi olarak kabul ediliyor.

Solana Memecoin Pazarında Pump.fun Yüzde 90 Pazar Payıyla Zirveye Çıktı

Kripto para dünyasının tanınmış analisti @WazzCrypto, X (eski adıyla Twitter) platformunda yaptığı açıklamada pazardaki değişimin temel nedenini ortaya koydu. En büyük 10 memecoin yaratıcısının çoğunlukla yapay zeka destekli araçlar bulunduğunu belirten analist, bu dağıtıcıların LetsBonk'tan Pump.fun'a toplu geçiş yaptığını vurguladı.

Coinbase direktörü Conor Grogan da geçen ay benzer gözlemlerde bulunmuştu. Grogan, Pump.fun ve LetsBonk'ta lansmanı yapılan tokenların büyük çoğunluğunun botlar tarafından yönetildiğini açıklamıştı. En aktif hesapların ortalama olarak her üç dakikada bir yeni token lansmanı yaptığını belirtmişti.

Pump.fun'ın üstünlük sağlamasında token geri alım stratejisinin önemli rol oynadığı değerlendiriliyor. Platform, geçen ay kendi PUMP tokenını geri almak için büyük çaplı bir program başlatmıştı. Bu çabalar, platform gelirlerinin protokol token sahipleriyle paylaşılması planlarının açıklanmasından sonra gündeme gelmişti.

Pump.fun, bu ay token geri alım çabalarını daha da hızlandırdı. Platform, temmuz ayında 600 milyon dolar toplayarak dikkat çekmişti. PUMP tokenları halka arzı sadece 12 dakikada tükenmişti.