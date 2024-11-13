Linea Ethereum geleceğini şekillendiriyor - Son Dakika
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Kripto Para

Linea Ethereum geleceğini şekillendiriyor

Linea Ethereum geleceğini şekillendiriyor

Linea Derneği, Ethereum'un ölçeklenmesini desteklemek üzere İsviçre'de kuruldu. Yeni yapı, merkezsizleştirilmiş yönetimi ve 2025'te sunulacak Linea tokenı ile Blockchain teknolojisinde yenilikçi bir döneme adım atıyor. Linea, merkezi kontrolü azaltırken, teknoloji ve pazar gelişimine odaklanacak.

13.11.2024 13:42
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Yeni kurulan Linea Derneği, merkezi olmayan bir yapı ile Ethereum ekosistemini destekleme misyonunu üstleniyor. İsviçre merkezli kar amacı gütmeyen kuruluş, Linea'nın teknolojisini ileriye taşıyacak önemli adımlar atarak, kullanıcılar arası iş birliğini ve pazar genişlemesini hedefliyor. Dernek, 2025'te piyasaya sürülecek Linea tokenı ile yeni bir yönetim modeli sunmayı planlıyor.

Ethereum Ekosisteminde Devrim

İsviçre merkezli kar amacı gütmeyen bir kuruluş olarak hayata geçen Linea Derneği, Ethereum Blockchain ağının ölçeklenebilirliğine katkı sağlayan Linea'nın geleceğini şekillendirmeyi amaçlıyor. Consensys'in geliştirdiği katman-2 çözümü Linea, sıfır bilgi Ethereum Sanal Makinesi teknolojisini kullanarak dikkat çekiyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Linea Ürün Lideri Declan Fox, derneğin temel amacının teknoloji desteği ve kullanıcı iş birliğini artırarak pazarı büyütmek olduğunu vurguladı. Fox, açık kaynak ve topluluk odaklı yaklaşımlarının, merkeziyetsizlik hedeflerine ulaşmada önemli rol oynayacağını belirtti.

Consensys'in kurucusu Joseph Lubin, derneğin kuruluşunu merkezi yapıların etkisini azaltmada kritik bir adım olarak değerlendirdi. Lubin, derneğin L2 çözümlerinde tekil şirket egemenliğini sonlandıracağını ifade etti.

Linea Derneği, 2025'in ilk çeyreğinde piyasaya sunulacak Linea tokenı ile yönetişim modelinde yeni bir dönem başlatmayı planlıyor. Token sahipleri, Linea'nın fikri mülkiyeti ve misyonu üzerinde söz sahibi olacak.

Kurucu Nicolas Liochon, Linea'nın Ethereum'un temel değerlerini yansıtan bir kamu varlığı olarak hizmet vermesi gerektiğini belirterek, topluluk yönetiminin önemini vurguladı. Dernek, bu girişimleriyle Ethereum ekosisteminde merkeziyetsizleşme sürecine öncülük etmeyi hedefliyor.

Kripto Para, Blockchain, Ethereum, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Linea Ethereum geleceğini şekillendiriyor - Son Dakika

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