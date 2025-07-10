Linqto iflası halka arz öncesi piyasaları sarsmadı

Linqto'nun 7 Temmuz'da Delaware'de 11'inci Bölüm kapsamında yaptığı iflas başvurusu, özel sermaye arenasında beklenen tam sert şoku yaratmadı. EquityZen CEO'su Atish Davda, platformdaki işlemlerin Linqto ile ilişkili olmadığını vurgulayarak yatırımcı portföylerinde yeniden fiyatlama asla beklemediklerini söyledi. Bitcoin 111.900 dolar, Ethereum 2.772 dolar bandında işlem görürken toplam kripto piyasa değeri 5 trilyon dolar sınırını zorluyor ve iyimser hava korunuyor.

Kripto Piyasaları Linqto Krizini Atlattı

Ripple'ın ikincil hisselerinin önemli bir bölümünü elinde tutan Linqto, 7 Temmuz 2025'te Delaware Bölge Mahkemesine 11'inci Bölüm kapsamında iflas koruması için başvurdu. Şirket yönetimi nakit akışındaki bozulma ve artan operasyonel maliyetleri gerekçe gösterdi ancak analistler Linqto'nun 4.700.000 adet Ripple hissesi barındırmasının sektörde zincirleme bir risk yaratacak büyüklükte olmadığını düşünüyor. Başvurunun kamuya açıklanmasının hemen ardından özel sermaye platformlarında fiyat farkları oluşmadı ve olağan işlem sıklığı korundu.

EquityZen CEO'su Atish Davda yaptığı açıklamada "Platformumuzdaki hiçbir pozisyon Linqto kaynaklı değil, bu nedenle müşteri portföylerinde yeniden fiyatlama beklemiyoruz" diyerek paniği bastırdı. Davda'ya göre temmuzun ilk haftasında tamamlanan emirlerde gerçekleşme süresi 5 iş günü ile yıl içindeki ortalama aralığa paralel seyretti. Şirket ayrıca teminatlandırılmış kredi hattının iflas sürecinden etkilenmediğini ve ödemelerin takvim doğrultusunda sürdüğünü duyurdu. Yatırımcıların beklediği gibi likidite daralması yaşanmadığı için tekil bir kurumsal iflasın ekosistemin genel sağlığını bozmadığı görüşü ağırlık kazandı.

Şirketin bu görüşünü destekleyen veriler EquityZen Piyasa İçgörüleri Direktörü Brianne Lynch tarafından paylaşıldı. Lynch, haziran sonunda halka arz öncesi teknoloji girişimlerine yönelik talebin mart ayına kıyasla yüzde 56 arttığını ve bunun Mart 2023 sonrası en yüksek oran olduğunu bildirdi. En çok ilgi gören ilk beş özel girişim SpaceX, Perplexity, Ripple, Tether ve Gemini olurken yerli finans teknolojisi ScaleUp da listeye girmek üzere yükseliş gösterdi.

Kripto varlık fiyatları da kurumsal iştahı destekler nitelikte. Bitcoin 111.900 dolar ile tüm zamanların en yüksek ikinci kapanışını yaparken Ethereum 2.772 dolar düzeyinde dengeli bir görünüm sergiliyor. Toplam kripto piyasa değeri 5 trilyon dolar sınırını zorluyor ve zincir üstü veri sağlayıcıları son otuz günde merkezi borsalardan 200.000 Bitcoin net çıkışı yaşandığını raporluyor. Bu veriler, volatiliteye rağmen kurumsal portföylerde dijital varlıkların payının artmaya devam ettiğini gösteriyor. Likiditenin saklama cüzdanlarına kayması özel piyasadaki değerlemelere yukarı yönlü baskı yapıyor.

Makro cephede, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankasının 2024'ten beri uyguladığı gevşek para politikası ucuz borçlanma imkânı sunarak risk iştahını canlı tuttu. Avrupa Birliğinde kripto varlık düzenlemelerinin netleşmesi de unicorn şirketlere ikincil yatırım kanallarını açtı. Uluslararası Ödemeler Bankasının son raporu, global risk sermayesi akışlarında kripto ve yapay zekâ tabanlı girişimlerin payının yüzde 23'e çıktığını ortaya koydu. Hukuki belirsizliklerin azalmasıyla birlikte Asya merkezli fonların Kuzey Amerika menşeili işlemlere katılım oranı yüzde 32'den yüzde 47'ye yükseldi.

Ancak nisan sonunda açıklanan yeni Amerika Birleşik Devletleri ithalat tarifeleri nasıl bir zorluk yaratabileceğini kısa süre içinde gösterdi. Duyurunun ardından ikincil platform hacimleri kırk gün boyunca yüzde 38 gerilerken işlem başına ortalama bekleme süresi 19 günden 27 güne çıktı. Mayısta hızlanan özel fonlama turları ve haziran ortasında onaylanan 200.000.000 dolar tutarındaki kurumsal blok satış paketi sayesinde likidite tekrar canlandı. EquityZen verilerine göre ikinci çeyrek sonunda bu gecikme 13 güne geriledi.

Davda, Linqto'nun durumunun sektördeki yapısal dayanıklılığı test eden yerel bir vaka olduğunu belirterek "Özel sermaye piyasası kendi kendini düzenleyebilen bir ekosistem. Tasfiye süreçleri hukuki çerçeveye uygun yürüdüğü sürece benzer olaylar sistemik şok yaratmaz" dedi. Lynch ise yatırımcı bakışının şirket bilançosundan iş modeline ve düzenleyici uyuma kaydığını, bu nedenle Linqto vakasının istisna olarak kalacağını vurguladı.

Sonuç olarak Linqto'nun iflas bildirimi halka arz öncesi piyasada yaygın bir satış dalgası başlatmadı ve özel sermaye platformları rutin işlemlerini sürdürdü. Bitcoin ve Ethereum rekorları sayesinde kripto şirketlerinin değerlemeleri yukarı yönde revize edilirken yatırımcılar münferit riskler yerine uzun vadeli büyüme potansiyeline odaklanmayı sürdürüyor. Bu tablo, 2025'in geri kalanı için özel yatırımı yerelden küresele taşıyan girişim ekosistemine güçlü bir büyüme rotası sunuyor.