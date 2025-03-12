Lüks moda devine NFT davası

Blockchain teknolojisi üzerinde çalışmalar yapan Watch Skins Corporation, lüks moda devi LVMH'ye karşı önemli bir patent ihlali davası açtı. Şirket, akıllı saatlerde NFT görüntüleme konusunda geliştirdiği patentli teknolojinin TAG Heuer saatlerinde izinsiz kullanıldığını iddia ediyor.

TAG Heuer Saatlerinde Kullanılan NFT Teknolojisi Yasal Sorun Yarattı

NFT teknolojisi geliştiren bir blok zinciri şirketi, lüks moda devi LVMH'ye karşı patent ihlali davası açtı. Watch Skins Corporation, 10 Mart tarihinde Teksas'taki federal mahkemeye başvurarak LVMH'nin "öncü NFT ekran teknolojisini" izinsiz kullandığını öne sürdü.

Watch Skins, akıllı saatlerde doğrulanmış NFT sanat eserlerinin görüntülenmesine olanak tanıyan özgün bir sistem geliştirdiğini ve bu teknoloji için birden fazla patente sahip olduğunu belirtti. Şirket, LVMH bünyesindeki lüks saat markası TAG Heuer'in akıllı saatlerinde ve holdingin diğer markalarının ürünlerinde, Watch Skins'in sahip olduğu üç patente dayalı NFT görüntüleme teknolojisinin yasadışı biçimde kullanıldığını iddia etti.

LVMH, Louis Vuitton, Givenchy, TAG Heuer, Tiffany, Christian Dior, Hennessy ve Moët & Chandon şampanya markası dahil onlarca tanınmış lüks marka sahibi çokuluslu bir holding olarak biliniyor.

Watch Skins, sahip olduğu patentlerin kapsamını detaylı olarak açıkladı. İlk patent, bir saat yüzünde görüntülenmeden önce NFT sahipliğini doğrulayan bir sistemi kapsıyor. İkinci patent, bir NFT'nin akıllı saatte görüntülenmesi öncesinde blok zinciri cüzdanı aracılığıyla doğrulanması gereken bir sistemi içeriyor. Üçüncü patent ise NFT sahipliğine dayalı özelleştirilmiş saat yüzlerinin alınması ve görüntülenmesine odaklanıyor.

Dava dilekçesinde, TAG Heuer'in müşterilerine NFT görüntüleme özelliklerinin nasıl kullanılacağına dair talimatlar sunarak onları patent ihlalini gerçekleştirmeye teşvik ettiği iddia edildi. Şikayette, "Saat, kullanıcının kripto cüzdanına aitse NFT'nin görüntülenmesine izin veriyor ve görüntülenen eserlerin gerçekliğini garanti etmek için kullanıcının kripto cüzdanına bağlanıyor" ifadelerine yer verildi.

Watch Skins, jüri huzurunda bir duruşma talep ederken, ihlal nedeniyle kaybedilen karlar ve telif ücretleri için tazminat istiyor. Ayrıca şirket, LVMH'nin patentli teknolojiyi daha fazla kullanmasını engelleyen bir mahkeme kararı çıkarılmasını da talep etti.

Watch Skins, 2020 yılında Las Vegas'ta düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı'nda dünyanın ilk Blockchain NFT saat yüzü pazarını açtığını duyurmuştu. Şirket o dönemde yaptığı açıklamada, geliştirdikleri mobil uygulamanın tüketicilere "en sevdikleri markalardan otantik, lisanslı akıllı saat yüzleri satın alma olanağı" sunduğunu belirtmişti.