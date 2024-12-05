Madencilik devi Bitcoin varlıklarını güçlendirmek için düğmeye bastı - Son Dakika
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Kripto Para

Madencilik devi Bitcoin varlıklarını güçlendirmek için düğmeye bastı

Madencilik devi Bitcoin varlıklarını güçlendirmek için düğmeye bastı

Kuzey Amerika'nın öncü Bitcoin madencilik firması Hut 8, 500 milyon dolara kadar hisse satışı yaparak Bitcoin için stratejik rezervler oluşturmayı ve dijital altyapısını güçlendirmeyi planlıyor. Şirket aynı zamanda 250 milyon dolarlık hisse geri alımı ile piyasada güven tazeleyerek yatırımcılarını desteklemeye devam ediyor.

05.12.2024 13:07
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Kuzey Amerika'nın önde gelen Bitcoin madencilik şirketi Hut 8, hem sermaye yönetimini güçlendirmek hem de dijital altyapılarını genişletmek amacıyla 500 milyon dolarlık bir hisse satış programı başlattı. Firma, bu programdan elde edeceği geliri, Bitcoin rezervleri oluşturmak ve borçlarını ödemek için kullanacak. Ayrıca, 250 milyon dolarlık hisse geri alımı ile yatırımcı güvenini pekiştirmeyi hedefliyor.

Hut 8 Bitcoin Varlıklarını Güçlendirmeye Devam Ediyor

ABD'nin önde gelen Bitcoin madencilik şirketlerinden olan Hut 8, büyüme stratejisini destekleyecek iki önemli finansal adım attı. Şirket, 500 milyon dolarlık piyasada arz programı ile 250 milyon dolarlık hisse geri alım planını eş zamanlı olarak duyurdu.

Şirketin başlattığı piyasada arz programı kapsamında ihraç edilecek adi hisselerden elde edilecek gelir, güç altyapısının güçlendirilmesi, dijital altyapı yatırımları ve Bitcoin rezervi oluşturulması gibi stratejik hedeflere yönlendirilecek. Bunun yanı sıra, sermaye harcamaları ve mevcut borçların ödenmesi de programın öncelikleri arasında yer alıyor.

Hut 8'in Genel Müdürü Asher Genoot, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada, her iki programın da şirketin piyasa dalgalanmalarına karşı direncini artıracağını vurguladı. Bir yıl sürecek hisse geri alım programı, şirketin toplam hisselerinin yüzde 5'ine denk gelen 4,68 milyon adet adi hissenin geri alınmasını kapsıyor.

Bu gelişmeler, şirket hisselerinde dikkat çekici bir yükselişe yol açtı. Ocak ayında yayımlanan bir açığa satış raporuyla 6,33 dolara kadar gerileyen hisseler, son piyasa verilerine göre 4 Aralık'ta yüzde 326'lık artışla 27,03 dolar seviyesine ulaştı. Şirket aynı zamanda, söz konusu açığa satış raporuna dayandırılan toplu davayı reddetmek için bu hafta mahkemeye başvurdu.

Hut 8'in Bitcoin rezerv yatırımcıları kervanına katılması, son dönemde benzer adımlar atan Genius Group, Hoth Therapeutics, Rumble ve Jiva Technologies gibi farklı sektörlerden şirketlerin izlediği trendi sürdürüyor.

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Son Dakika Kripto Para Madencilik devi Bitcoin varlıklarını güçlendirmek için düğmeye bastı - Son Dakika

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