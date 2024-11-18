Madencilik devi MARA Bitcoin yatırımlarını artırmayı planlıyor - Son Dakika
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Madencilik devi MARA Bitcoin yatırımlarını artırmayı planlıyor

Madencilik devi MARA Bitcoin yatırımlarını artırmayı planlıyor

Bitcoin madencilik sektörünün önde gelen şirketlerinden MARA Holdings, kurumsal yatırımcılara özel bir arz kapsamında 700 milyon dolarlık dönüştürülebilir kıdemli tahvil ihracı planlıyor. Şirket, elde edeceği kaynakları mevcut tahvillerinin geri alımı ve ek Bitcoin alımı için kullanacak.

18.11.2024 18:29
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MARA Holdings'in yatırım planı uzun vadeli bir vizyonu yansıtıyor. 2030 vadeli yeni tahviller, şirketin 2026 vadeli mevcut tahvillerini optimize etmesine olanak tanıyacak. Şirket ayrıca ilk alıcılara 105 milyon dolara kadar ek tahvil alma opsiyonu da sunmayı hedefliyor.

Madencilik Devinden Uzun Vadeli Finansal Planlama

MARA Holdings, büyüme planlarını finansman paketiyle destekliyor. Şirket, elde edilecek kaynakların bir bölümünü işletme sermayesi ve stratejik satın almalar için değerlendirecek.

Dönüştürülebilir kıdemli tahviller, yarı yıllık faiz ödemeleriyle 2025'ten itibaren yatırımcılarına düzenli getiri sağlayacak. Tahviller, MARA'nın teminatsız kıdemli yükümlülükleri olarak yapılandırılıyor.

Bu finansman hamlesi, MARA'nın üçüncü çeyrek finansal sonuçlarının ardından geliyor. Şirket, ikinci çeyreğe kıyasla performans artışı göstermesine rağmen piyasa beklentilerinin altında sonuçlar elde etti.

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Son Dakika Kripto Para Madencilik devi MARA Bitcoin yatırımlarını artırmayı planlıyor - Son Dakika

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