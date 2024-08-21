Malezya ele geçirilen Bitcoin madencilik cihazlarını imha etti

Kripto Para

Malezya'da yetkililer, artan elektrik hırsızlığı vakalarıyla mücadele etmek için Bitcoin madencilik ekipmanlarına karşı sert önlemler almaya devam ediyor. Perak Tengah bölgesinde yaklaşık 450 bin dolar değerinde 985 madencilik cihazı imha edilirken ülke genelinde milyonlarca dolarlık elektrik hırsızlığı tespit edildi.

Elektrik Hırsızlığına Tepki Olarak 985 Madencilik Cihazı Yok Edildi

Malezya'da yasa dışı kripto para madenciliğine karşı mücadele hız kazanıyor. Perak Tengah bölgesinde yakın zamanda gerçekleştirilen bir operasyonda, mahkeme kararıyla 985 adet Bitcoin madencilik cihazı imha edildi. Değeri yaklaşık 452.500 ABD doları olarak hesaplanan bu ekipmanlar, Nisan ayına kadar yapılan baskınlarda ele geçirilmişti.

Elektrik hırsızlığı suçlamasıyla geçtiğimiz günlerde Sepang'da yedi kişi gözaltına alındı. Enerji Dönüşümü ve Su Dönüşümü Bakan Yardımcısı Akmal Nasrullah Mohd Nasir'in açıklamasına göre 2018-2023 yılları arasında ülkedeki kripto madencileri toplam 777 milyon ABD doları değerinde elektrik çaldı.

Çin'in kripto madenciliğini yasaklamasının ardından bu faaliyetler Güneydoğu Asya ülkelerine kaydı. Özellikle Malezya, Endonezya, Laos ve Tayland, uygun elektrik fiyatları, nitelikli iş gücü ve gelişmiş altyapı olanakları nedeniyle tercih ediliyor. Bu ülkeler, küresel kripto madenciliği sektöründe yeni bir merkez olma yolunda ilerliyor.

Malezya hükümeti, artan elektrik hırsızlığı vakalarına karşı sert önlemler almaya devam ediyor. Yetkililer, yasa dışı madencilik faaliyetlerini engellemek ve ülkenin enerji kaynaklarını korumak için kararlı bir tutum sergiliyor.