Mango Labs, DAO üyeleri aleyhine milyonlarca dolarlık dava açtı - Son Dakika
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Mango Labs, DAO üyeleri aleyhine milyonlarca dolarlık dava açtı

Mango Labs, DAO üyeleri aleyhine milyonlarca dolarlık dava açtı

Mango Labs, içerisinde bulundukları Mango DAO'dan 10 milyon doları haksız yere zimmetlerine geçirdikleri iddia edilen John Kramer ve Maximilian Schneider aleyhine dava açtı. Suçlamalar, yasadışı kazanç ve görev ihlallerini kapsarken, dava DAO ve kripto dünyasında büyük dikkat çekiyor.

11.10.2024 14:53
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Mango Labs, merkezi olmayan organizasyon Mango DAO'dan 10 milyon doların usulsüz kullanıldığı iddiasıyla iki üst düzey yöneticiye karşı hukuki mücadele başlattı. John Kramer ve Maximilian Schneider, DAO'nun yönetim tokenları MNGO'yu yasadışı yollarla satın almak ve kişisel çıkar sağlamakla suçlanıyor. Bu dava, Mango DAO'nun itibarını ve mali durumunu sarsarken, kripto topluluğu arasında büyük yankı uyandırdı.

Mango DAO'daki Usulsüzlük Skandalı Derinleşiyor

Mango Labs, kendi bünyesindeki merkezi olmayan otonom organizasyon (DAO) Mango'nun iki üyesi hakkında ciddi suçlamalarla dava açtı. John Kramer ve Maximilian Schneider isimli bu iki üyenin, yaklaşık 10 milyon dolarlık bir dolandırıcılık planı yürüttükleri iddia ediliyor.

Dava dosyasına göre Kramer ve Schneider, DAO içindeki güvenilir konumlarını kötüye kullanarak, FTX borsasının çöküşü sırasında Mango'nun yönetim tokenı MNGO'yu manipüle etmekle suçlanıyor. İddialara göre bu ikili, 1 Nisan 2024 civarında gizlice MNGO tokenlarını satın alıp DAO hazinesine anonim olarak yatırdı. Ardından 30 Nisan 2024'te, Mango DAO'yu 2,5 milyon dolar karşılığında 78 milyon fazla MNGO token almaya ikna etti. Bu işlem, daha önce kendileri tarafından alınan 330 milyon MNGO ile desteklenen bir oylama sonucunda gerçekleşti.

Porto Riko'daki ABD Bölge Mahkemesi'ne sunulan dava dilekçesinde, bu iki ismin yanı sıra kimliği belirsiz başka şahısların da suça iştirak ettiği belirtiliyor. Mango Labs, bu kişilere kripto cüzdanları üzerinden tebligat yapılabileceğini bildirdi.

Mango Labs ve DAO üyeleri, suçlanan kişilerin yükümlülüklerini yerine getirmeleri için defalarca çağrıda bulunduklarını ancak her seferinde daha fazla baskıyla karşılaştıklarını ifade ediyor. Dava, güven ihlali, dolandırıcılık ve haksız kazanç gibi suçlamaları içeriyor. Talep edilen yaptırımlar arasında haksız elde edilen fonların iadesi, zararların tazmini ve cezai tazminatlar yer alıyor.

Bu skandal, geçtiğimiz günlerde Avraham Eisenberg'in DAO'yu 110 milyon dolar dolandırdığı davanın gölgesinde patlak verdi. Eisenberg, 18 Nisan'da çeşitli dolandırıcılık suçlarından mahkûm edilmişti.

Yaşanan bu olaylar zinciri, Mango DAO tarafından yönetilen merkezi olmayan borsa Mango Markets'ı ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu'nun (CFTC) radarına soktu. Ayrıca Mango DAO, 27 Eylül'de ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile anlaşarak, kayıtsız menkul kıymet suçlamaları karşılığında 700 bin dolar ödemeyi ve tüm MNGO tokenlarını imha etmeyi kabul etti.

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