Mantra OM token çöküşü likidite risklerini gözler önüne serdi - Son Dakika
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Kripto Para

Mantra OM token çöküşü likidite risklerini gözler önüne serdi

Mantra OM token çöküşü likidite risklerini gözler önüne serdi

Mantra'nın OM tokenının yüzde 90'ı aşan değer kaybı, kripto piyasasında hafta sonu görülen düşük likidite saatlerindeki dalgalanma sorununu vurguluyor. Büyük borsa işlemleri ve ani satışlar yatırımcıları tedirgin etmeye devam ediyor.

17.04.2025 15:48
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Kripto piyasaları, hafta sonları hacmin sığlaşmasıyla birlikte beklenmedik dalgalanmalar yaşayabiliyor. 13 Nisan'da Mantra'nın OM tokenındaki sert düşüş, bu kırılganlığın en yeni örneği oldu. Olay, içeriden damping iddialarını da alevlendirerek endüstrideki yönetişim ve likidite eksikliği sorunlarını bir kez daha gündeme taşıdı.

İçeriden Satış İddiaları ve Hafta Sonu Hacimsizliği Birleşince Felaket Kaçınılmaz Oldu

Mantra'nın OM tokenının fiyatı, piyasa kaynaklarının 13 Nisan Pazar gününe ait verilerine göre yüzde 90'ı aşan bir düşüşle 6,30 dolardan 0,50 doların altına geriledi. Bu sert hareket, yatırımcılar arasında piyasa manipülasyonu tartışmalarını alevlendirdi. Bitget CEO'su Gracy Chen, sektör yayınlarının günlük bir programında yaptığı açıklamada, "OM token çöküşü bir dizi kritik sorunu ortaya çıkardı." dedi ve özellikle hafta sonu likidite saatlerindeki düşüklüğün bu tür düşüşlere zemin hazırladığını belirtti.

Blockchain analistleri, OM token çöküşünün ardındaki sebepleri çözmeye çalışırken, bir veri analizi platformundan aktarılan bilgilere göre, çöküşten hemen önce borsalara milyonlarca OM tokenı gönderildi. Mantra yönetimi, 16 Nisan'da yaptığı açıklamada, projenin kendisinin bu çöküşte herhangi bir token satışı yapmadığını yineledi. Ancak toplu token transferleri nedeniyle "içeriden damping" ihtimali sektör uzmanları tarafından dile getiriliyor. Chen, merkezi borsalara yönelen yüklü miktardaki token hareketinin önemli bir kırmızı bayrak olduğunu ve ani zorunlu likidasyonların fiyatları daha da baskılamış olabileceğini kaydetti.

Uzmanlara göre hafta sonu likidite eksikliğinin yalnızca OM tokenı değil, Bitcoin gibi güçlü kripto varlıkları bile etkilediği dile getirdi. Piyasa kaynaklarına göre Bitcoin 6 Nisan Pazar günü 75.000 doların altına gerileyerek kısa süreli bir düzeltme yaşadı. Uzmanlar, kripto piyasasının 7 gün 24 saat işlem görmesi nedeniyle hafta sonu olası ani satışların, normal piyasa saatlerine göre daha keskin dalgalanmalara yol açtığını vurguluyor. Araştırmacılar, bu tür düşüşlerin ani borsa giriş-çıkışları ve içeriden satış iddiaları ile birleştiğinde yatırımcı güvenini zedeleyebileceğine işaret ediyor.

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Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Mantra OM token çöküşü likidite risklerini gözler önüne serdi - Son Dakika

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