MARA Holdings Bitcoin rezervini devreye soktu - Son Dakika
MARA Holdings Bitcoin rezervini devreye soktu

MARA Holdings Bitcoin rezervini devreye soktu
27.03.2026 09:02
MARA Holdings, Mart ayı boyunca 15.133 Bitcoin (BTC) satışından elde ettiği 1,1 milyar dolar ile 1 milyar dolarlık dönüştürülebilir tahvilini yaklaşık yüzde 9 iskonto ile geri aldı. Şirketin toplam dönüştürülebilir borcu yüzde 30 azalarak yaklaşık 2,3 milyar dolara indi.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) sunulan bildirime göre Amerika'nın en büyük halka açık Bitcoin madencisi, 2030 ve 2031 vadeli sıfır kuponlu dönüştürülebilir tahvillerini 913 milyon dolara geri satın aldı. Nominal değere kıyasla yaklaşık 88 milyon dolar tasarruf sağlayan işlemlerin Mart sonunda kapanması bekleniyor. Satışlar 4-25 Mart tarihleri arasında tamamlandı ve şirketin Bitcoin varlığı 38.689 adede geriledi.

MADENCİLER YAPAY ZEKAYA YÖNELİYOR

Şirketin CEO'su Fred Thiel, işlemin finansal esnekliği artırdığını belirterek Bitcoin madenciliğinin ötesinde dijital enerji ve yapay zeka altyapısına genişledikçe stratejik hareket alanının da büyüdüğünü söyledi. Thiel'in açıklamaları, şirketin yakın dönemde yapay zeka odaklı veri merkezlerinde çoğunluk hissesi edinmesiyle de örtüşüyor.

Açıklamanın ardından MARA hissesi, önceki kapanış olan 8,25 dolardan yaklaşık yüzde 12,6 yükselişle 9,29 dolara kadar çıktı. Yayım sırasında hisse 8,74 dolar seviyesinde, yüzde 5,56 artışla işlem görüyordu.

Bu hamle, şirketin 2025 yılı dördüncü çeyreğinde Bitcoin varlıklarının muhasebe değerlemesinden kaynaklanan 1,7 milyar dolarlık net zararın ardından geldi. Şirket, bilançosunu aktif biçimde yönetirken Bitcoin'i stratejik hazine varlığı olarak tutmayı sürdürdüğünü yineledi.

Sektördeki tablo daha geniş bir dönüşümü yansıtıyor. Bitdeer, Şubat ayında tüm Bitcoin rezervini elden çıkararak bulut bilişim ve yapay zeka altyapısına yoğunlaşırken Canaan, Texas'taki tesislerini hem Bitcoin madenciliği hem yapay zeka iş yükleri için aynı anda kullanmak üzere yeniden yapılandırıyor. Büyük madenci şirketler için saf Bitcoin madenciliği giderek yerini çok gelirli altyapı modellerine bırakıyor.

Son Dakika Kripto Para MARA Holdings Bitcoin rezervini devreye soktu - Son Dakika

SON DAKİKA: MARA Holdings Bitcoin rezervini devreye soktu - Son Dakika
