MARA Holdings dev yatırımla Bitcoin varlıklarını artırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kripto Para

MARA Holdings dev yatırımla Bitcoin varlıklarını artırdı

MARA Holdings dev yatırımla Bitcoin varlıklarını artırdı
15.07.2025 15:06  Güncelleme: 15:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dev Bitcoin madencilik şirketi MARA Holdings, Two Prime'a 20 milyon dolar yatırım yaparak Bitcoin tahsisini 2 bin BTC'ye çıkardı. MARA bu hamlesiyle Saylor stratejisine devam ediyor.

Bitcoin madencisi MARA Holdings, yatırım danışmanı Two Prime'a 20 milyon dolarlık azınlık yatırımı gerçekleştirdi. Anlaşmayla şirketin Bitcoin tahsisi 500'den 2 bin BTC'ye yükselirken Michael Saylor'ın hazine stratejisi örnek alındı.

MARA Holdings 20 Milyon Dolarlık Yatırımla Bitcoin Alımını Sürdürüyor

Bitcoin madenciliği alanında önemli bir aktör olan MARA Holdings, kurumsal Bitcoin yatırım danışmanlığı hizmeti sunan Two Prime şirketinden azınlık hissesi aldı. Bu yatırım çerçevesinde MARA, Two Prime'a 20 milyon dolar değerinde öz sermaye aktarırken, şirkette tuttuğu Bitcoin miktarını da 500 BTC'den 2000 BTC'ye yükseltti. MARA'nın Bitcoin'leri, Two Prime'ın yönetimindeki özel bir hesapta tutularak, pasif varlık olmaktan çıkarılıp, düzenli getiri elde etmek üzere kullanılacak.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından kayıtlı olan Two Prime, kurumsal yatırımcılara ve profesyonellere Bitcoin'e yatırım yapma imkânı sağlıyor. MARA'nın bu hamlesi, MicroStrategy yönetim kurulu başkanı Michael Saylor'ın izlediği aktif Bitcoin yönetimi stratejisini anımsatıyor. MARA CFO'su Salman Khan, şirketin Bitcoin rezervlerini yalnızca fiyat artışına dayalı pasif bir varlık olmaktan çıkararak, gelir üreten aktif bir enstrümana dönüştürmeyi amaçladığını ifade etti.

Bitcoin'de gerçekleşen son halving etkinliği sonrası madencilik şirketleri artan enerji ve ekipman maliyetleri ile azalan blok ödüllerinin baskısını hissediyor. Bu durum MARA'ya da yansıdı ve şirket, ilk çeyrekte cirosunu yaklaşık yüzde 30 artırarak 214 milyon dolara çıkarmasına rağmen, 533 milyon dolar net zarar açıkladı. Benzer zorluklarla mücadele eden Core Scientific ve HIVE Digital gibi şirketler ise yapay zekâ ve yüksek performanslı bilgi işlem (HPC) alanlarına yönelmeye başladı.

Öte yandan Core Scientific'in geleceği, CoreWeave tarafından gerçekleştirilen 9 milyar dolarlık hisse takasıyla daha da belirsizleşti. CoreWeave'in Core Scientific'in altyapısını kripto para madenciliği yerine HPC operasyonlarına kaydırabileceği veya kripto varlıklarını tamamen elden çıkarabileceği ifade ediliyor.

Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para MARA Holdings dev yatırımla Bitcoin varlıklarını artırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bitcoin piyasa değeriyle dünyanın en büyük beşinci varlığı oldu Bitcoin piyasa değeriyle dünyanın en büyük beşinci varlığı oldu
Muzaffer Nine biriktirdiği parayı teslim etti, Erdoğan hemen talimat verdi Muzaffer Nine biriktirdiği parayı teslim etti, Erdoğan hemen talimat verdi
Fenerbahçe’nin hedefi iki dünya yıldızını da aynı uçakla İstanbul’a indirmek Fenerbahçe'nin hedefi iki dünya yıldızını da aynı uçakla İstanbul'a indirmek
Scottie Wilbekin: Orada oynamak isterim Scottie Wilbekin: Orada oynamak isterim
Trump, Putin’e 50 gün süre verdi: Anlaşma sağlanamazsa, Rusya’ya ağır yaptırımlar uygulayacağız Trump, Putin'e 50 gün süre verdi: Anlaşma sağlanamazsa, Rusya'ya ağır yaptırımlar uygulayacağız
Youssef En-Neysri yeni görüntüsüyle şaşırttı Youssef En-Neysri yeni görüntüsüyle şaşırttı
Ankara’da otobüs alev aldı: Yolcular panik yaşadı Ankara'da otobüs alev aldı: Yolcular panik yaşadı
Fenerbahçe’nin Yeni Transferi Abdou Aziz Fall’ın Portekiz kampına gidememe sebebi belli oldu Fenerbahçe'nin Yeni Transferi Abdou Aziz Fall'ın Portekiz kampına gidememe sebebi belli oldu
Bir zamanların efsane forveti Andy Carroll, 6. Lig takımına imza attı Bir zamanların efsane forveti Andy Carroll, 6. Lig takımına imza attı
Napoli’den Osimhen için yeni hamle Galatasaray’dan bakın ne istediler Napoli'den Osimhen için yeni hamle! Galatasaray'dan bakın ne istediler
ABD Başkanı Trump: En yüksek seviyeli silahları, Patriotları NATO’ya göndereceğim ABD Başkanı Trump: En yüksek seviyeli silahları, Patriotları NATO'ya göndereceğim

14:02
İBB Meclisi’nde tansiyon yükseldi Nuri Aslan’dan MHP’li Ayhan’a sert tepki
İBB Meclisi'nde tansiyon yükseldi! Nuri Aslan'dan MHP'li Ayhan'a sert tepki
13:35
“LGS’den pis koku geliyor“ sözleri Bakan Tekin’i çok kızdırdı
"LGS'den pis koku geliyor" sözleri Bakan Tekin'i çok kızdırdı
12:51
Asgari ücrete ara zam sorusuna Bakan Şimşek’ten yanıt: Artış yapabiliriz ama...
Asgari ücrete ara zam sorusuna Bakan Şimşek'ten yanıt: Artış yapabiliriz ama...
12:45
FETÖ’ye darbe indiren operasyonun detayları
FETÖ'ye darbe indiren operasyonun detayları
20:36
TFF formalarda değişiklik yapıyor
TFF formalarda değişiklik yapıyor
20:32
Resmen açıkladılar: Dusan Tadic’e dev bir teklif yaptık
Resmen açıkladılar: Dusan Tadic'e dev bir teklif yaptık
20:26
Kartalkaya faciasında yeni görüntüler Otel müdürü ardına bakmadan kaçmış
Kartalkaya faciasında yeni görüntüler! Otel müdürü ardına bakmadan kaçmış
20:12
15 Temmuz etkinliklerinde “Atatürk fotoğrafları yasaklandı“ iddiasına yalanlama
15 Temmuz etkinliklerinde "Atatürk fotoğrafları yasaklandı" iddiasına yalanlama
19:41
Vahşice katledilen Ayşe Tokyaz’ın ikizi: Kardeşimin cesedi tanınmayacak haldeydi
Vahşice katledilen Ayşe Tokyaz'ın ikizi: Kardeşimin cesedi tanınmayacak haldeydi
19:17
ABD’de bakımevinde yangın: 9 ölü, 30 yaralı
ABD'de bakımevinde yangın: 9 ölü, 30 yaralı
19:15
Kartalkaya yangını duruşmasında şok eden gerçek ortaya çıktı
Kartalkaya yangını duruşmasında şok eden gerçek ortaya çıktı
19:13
Tırın dorsesi otomobillerin üzerine düştü: 5 ölü, 1 yaralı
Tırın dorsesi otomobillerin üzerine düştü: 5 ölü, 1 yaralı
19:07
ChatGPT Ethereum’un 4.000 dolara ulaşacağı tarihi hesapladı
ChatGPT Ethereum'un 4.000 dolara ulaşacağı tarihi hesapladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2025 15:08:53. #7.11#
SON DAKİKA: MARA Holdings dev yatırımla Bitcoin varlıklarını artırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.