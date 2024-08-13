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Marathon Digital Bitcoin bloklarını damgalamaya başladı

Marathon Digital Bitcoin bloklarını damgalamaya başladı

Marathon Digital Holdings, ABD'de üretilen tüm Bitcoin bloklarına 'Made in USA' etiketini eklemeye başladı. Şirketin bu adımı, Donald Trump'ın Bitcoin ve kripto para birimleri üzerine yaptığı açıklamaların ardından geldi. Marathon, bu stratejiyle Amerika Birleşik Devletleri kripto para madencilik sektörünün öncüsü olmayı hedefliyor.

13.08.2024 19:00
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Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen kripto madencilik şirketi Marathon Digital Holdings, ülkede ürettiği tüm Bitcoin bloklarına "Made in USA" yani "ABD'de Üretilmiştir" etiketi ekleyeceğini duyurdu. Bu hamle, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Bitcoin'in tamamen ABD'de üretilmesi gerektiği yönündeki açıklamalarının ardından geldi. Marathon Digital'in bu kararı, kripto para dünyasında milliyetçi bir yaklaşımın öne çıkmasına neden olurken, şirket Bitcoin alımlarını da hızlandırdı.

ABD Üretimi Bitcoin Bloklarında Yeni Dönem

Kripto para dünyasında ses getiren bir adım atıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen Bitcoin madencilik şirketlerinden Marathon Digital Holdings, ülkede ürettiği tüm Bitcoin bloklarına "Made in USA" damgası vuracağını açıkladı.

Şirketin X (eski adıyla Twitter) platformundaki resmi hesabından yapılan paylaşımda, "MARA olarak, Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan her Bitcoin bloğunu gururla sunuyoruz." ifadesi dikkat çekti. Bu hamle, kripto para sektöründe milliyetçi bir yaklaşımın öne çıkmasına neden oldu.

Marathon Digital'in CEO'su Fred Thiel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şirketin bu kararının arkasındaki nedenleri anlattı. Thiel, "Büyük ölçekli madencilik şirketleri arasında kendi havuzunu işleten tek firma olarak, bu etiketlemeyi gerçekleştirebiliyoruz." dedi.

Bu gelişme, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Bitcoin hakkındaki çarpıcı sözlerinin ardından geldi. Trump, tüm Bitcoin'lerin ABD'de üretilmesi gerektiğini savunmuş ve kripto paranın, merkez bankası dijital para birimlerine (CBDC) karşı ülkenin "son kalesi" olabileceğini öne sürmüştü.

Konu, Nashville'de düzenlenen Bitcoin 2024 konferansında da masaya yatırıldı. Thiel, burada yaptığı konuşmada, Trump döneminde Bitcoin madenciliğinin büyüme fırsatı yakaladığını belirtti. Cumhuriyetçi politikaların sektöre olumlu etkisinden bahseden CEO, Demokratların enerji politikalarının belirsizlik yarattığını da sözlerine ekledi.

Öte yandan Marathon Digital, Bitcoin alımlarını hızlandırıyor. Şirket, 25 Temmuz'da 100 milyon dolarlık Bitcoin satın aldığını duyurdu. Ardından 12 Ağustos'ta 250 milyon dolarlık kıdemli dönüştürülebilir tahvil ihraç ederek, bu kaynağı Bitcoin alımında kullanacağını açıkladı. Bu hamleler, şirketin kripto para piyasasındaki uzun vadeli stratejisinin bir göstergesi olarak yorumlanıyor.

Sektör uzmanları, Marathon Digital'in bu girişimlerinin, Bitcoin'in ABD ekonomisindeki rolünü güçlendirmeye yönelik olduğunu düşünüyor. Önümüzdeki dönemde, diğer madencilik şirketlerinin de benzer adımlar atıp atmayacağı merakla bekleniyor.

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Son Dakika Kripto Para Marathon Digital Bitcoin bloklarını damgalamaya başladı - Son Dakika

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