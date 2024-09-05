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Mastercard kripto paraları günlük hayata taşıyor

Mastercard kripto paraları günlük hayata taşıyor

Ödeme devi Mastercard, kripto para dünyasında çığır açacak bir adım atıyor. Mastercard, Mercuryo ile ortaklık kurarak kripto para sahiplerine yeni bir ödeme seçeneği sunuyor. Mercuryo ile iş birliği yapan şirket, self-custodial cüzdanlardaki kripto paraların harcanmasını sağlayacak euro bazlı bir kart çıkarıyor. Bu iş birliği sayesinde geleneksel finans ile kripto dünyası arasındaki engelleri kaldırmayı amaçlıyor.

05.09.2024 14:59
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Küresel ödeme devi Mastercard, kripto para kullanıcılarına yönelik yeni bir hizmet başlatıyor. Avrupa merkezli kripto para altyapı sağlayıcısı Mercuryo ile iş birliği yapan şirket, kullanıcıların kendi yönetimindeki (self-custodial) cüzdanlarında bulunan Bitcoin (BTC) gibi kripto paraları harcayabilecekleri yeni bir euro bazlı banka kartı sunuyor. Bu yenilikçi çözüm, kripto para sahiplerinin varlıklarını Mastercard ağındaki 100 milyondan fazla işletmede kullanabilmesine imkân tanıyarak, dijital varlıkların günlük hayattaki kullanımını artırmayı hedefliyor.

Kripto Paralar Günlük Hayatın Bir Parçası Haline Geliyor

Mastercard'ın kripto ve fintech hizmetlerinden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Christian Rau, bu iş birliğinin şirketin kendi yönetimindeki cüzdanlara verdiği desteğin bir parçası olduğunu vurguladı. Rau "Mastercard olarak, Blockchain ve geleneksel ödemeler arasındaki engelleri ortadan kaldırıyoruz" diyerek kullanıcılara dijital varlıklarını harcama konusunda güvenli ve kolay bir yöntem sağladıklarını ifade etti.

Kendi yönetimindeki cüzdanlar, kripto para dünyasının temel kavramlarından biri olarak öne çıkıyor. Bu tür cüzdanlar, kullanıcılara varlıklarını herhangi bir merkezi platforma bağlı kalmadan saklama imkânı sağlıyor. Bu özgürlük, kullanıcıların fonlarının güvenliğinden tamamen sorumlu olması anlamına da geliyor.

Mastercard'ın Blockchain ve dijital varlık lideri Raj Dhamodharan, şirketin bu adımının merkezi borsaların kullanımındaki karmaşıklıkları gidermeyi hedeflediğini belirtti. Dhamodharan, birçok kripto para sahibinin borsaları kullanmaktan kaçındığını vurgulayarak, bu sürecin hem alıcılar hem de satıcılar için engel teşkil ettiğinin altını çizdi.

Mastercard'ın sunduğu bu yeni hizmetler ücretsiz olmayacak. Mercuryo tarafından sunulan Mastercard markalı Spend kartı için tek seferlik 1,60 euro kart ücreti ve aylık 1 euro hizmet bedeli ücretine tabi olacak. Ayrıca Mercuryo tarafından uygulanan %0,95'lik off-ramp ücreti de bulunuyor.

Bu gelişmeler, Mastercard'ın kripto para ekosistemindeki rolünün giderek güçlendiğini de ortaya koyuyor. Şirket, 2021 yılından bu yana kripto para alanında çeşitli ortaklıklar kurarak, geleneksel finans ile dijital varlıklar arasında köprü oluşturmaya devam ediyor.

Kripto para dünyasının önde gelen isimleri, Mastercard'ın bu hamlesinin sektör için önemli bir gelişme olduğunu vurguluyor. Bu yeni kartın, kripto paraların günlük hayatta kullanımını artırarak, Blockchain teknolojisinin yaygınlaşmasına katkıda bulunacağı düşünülüyor.

Mastercard'ın Mercuryo ile gerçekleştirdiği bu iş birliği, kripto para kullanıcılarına yeni bir kapı aralıyor. Kendi yönetimindeki cüzdanlarda saklanan kripto paraların artık günlük alışverişlerde kullanılabilecek olması, dijital varlıkların adaptasyonu açısından önemli bir ilerleme olarak değerlendiriliyor. Bu gelişmenin, kripto para ekosisteminin büyümesine ve geleneksel finans sistemiyle entegrasyonuna nasıl etki edeceği ise önümüzdeki dönemde yakından takip edilecek.

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Son Dakika Kripto Para Mastercard kripto paraları günlük hayata taşıyor - Son Dakika

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