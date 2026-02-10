MegaETH mainnet ağını devreye aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kripto Para

MegaETH mainnet ağını devreye aldı

MegaETH mainnet ağını devreye aldı
10.02.2026 10:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kendisini "gerçek zamanlı Blockchain" olarak tanımlayan MegaETH, 50'den fazla canlı uygulamayla mainnet lansmanını gerçekleştirdi. Ağ, saniyede 50.000 işlem kapasitesi ve 10 milisaniyelik blok süreleri hedefliyor.

MegaETH mainnet ağı, pazartesi günü itibarıyla 50'den fazla canlı uygulamayla kullanıma açıldı. "Gerçek zamanlı Blockchain" olarak konumlanan proje, saniyede 50.000 işlem (TPS) kapasitesi ve 10 milisaniyelik blok süreleri sunmayı amaçlıyor.

Ekibin paylaştığı açıklamaya göre MegaETH'in tasarımı, kullanıcı deneyiminin önündeki en büyük engel olarak tanımlanan Blockchain gecikme süresini hedef alıyor. Proje, kritik verileri bellekte tutarak geleneksel depolama gecikmelerini ortadan kaldırmak için SALT (Small Authentication Large Trie) adlı yeni bir sistem geliştirdi.

Ekip açıklamasında, "MegaETH, uzlaşma ve güvenlik için Ethereum'u kullanırken, geleneksel mimarilerin dayattığı performans tavanını aşmak amacıyla işlem yürütme katmanını ayırıyor. Hedef hiçbir zaman bir Layer 1 veya Layer 2 olmak değildi. Hedef, mümkün olan en yüksek performanslı zinciri inşa etmekti ve bu mimari, Blockchain tasarımının mantıksal sonucudur." ifadelerini kullandı.

KURULUŞTAN LANSMANA UZANAN SÜREÇ

2022'de kurulan MegaETH, Haziran 2024'te Dragonfly Capital liderliğinde gerçekleştirdiği tohum yatırım turunda 20 milyon dolar fon topladı. Tura, Ethereum'un kurucu ortakları Vitalik Buterin ve Joseph Lubin de katıldı.

Mainnet lansmanı, geçen yıl yapılan testnet aşamasının ve ağın işlem kapasitesini sürekli yük altında doğrulamak amacıyla ocak ayında düzenlenen "küresel stres testinin" ardından geldi. Yedi gün boyunca 11 milyar işlem işlemeyi hedefleyen bu test, ağın dayanıklılığını ölçmek üzere tasarlanmıştı. Ayrıca Ekim 2025'te gerçekleştirilen ve 1,39 milyar dolar taahhüt çeken halka açık token satışı da bu sürecin önemli kilometre taşlarından biri oldu.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para MegaETH mainnet ağını devreye aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor
Şikayet Osman Gökçek’ten Bakanlık, CHP’den istifa eden belediye başkanı için harekete geçti Şikayet Osman Gökçek'ten! Bakanlık, CHP'den istifa eden belediye başkanı için harekete geçti
Beşar Esad hakkında şok iddia: Kendisine kadın temin eden sevgilisini öldürttü Beşar Esad hakkında şok iddia: Kendisine kadın temin eden sevgilisini öldürttü
Skandal öneri “Kadın ithal edelim“ dedi, partiden atıldı Skandal öneri! "Kadın ithal edelim" dedi, partiden atıldı
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK asıl şimdi yandı Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK asıl şimdi yandı
Kap geldi İşte Jhon Duran’ın yeni takımı Kap geldi! İşte Jhon Duran'ın yeni takımı

12:32
Mbappe’nin annesini gören herkes tek bir kişiye benzetti
Mbappe'nin annesini gören herkes tek bir kişiye benzetti
12:07
Şıvga Gerez hayatını kaybetti Kurtlar Vadisi’nde ’Cerrahpaşalıların Ablası’ydı
Şıvga Gerez hayatını kaybetti! Kurtlar Vadisi'nde 'Cerrahpaşalıların Ablası'ydı
11:59
Trump’ın yardımcısından Türkiye’yi ayağa kaldıracak ziyaret
Trump'ın yardımcısından Türkiye'yi ayağa kaldıracak ziyaret
11:36
Akaryakıta okkalı zam geliyor İşte yeni fiyatlar
Akaryakıta okkalı zam geliyor! İşte yeni fiyatlar
11:36
Tacizci amca, Ajda Pekkan’ın vokalistini canından bezdirdi
Tacizci amca, Ajda Pekkan'ın vokalistini canından bezdirdi
11:19
Taner Çağlı tahliye edildi Mehmet Akif Ersoy’la ilgili olay itiraf: Sevgilimle de...
Taner Çağlı tahliye edildi! Mehmet Akif Ersoy'la ilgili olay itiraf: Sevgilimle de...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2026 12:39:35. #7.11#
SON DAKİKA: MegaETH mainnet ağını devreye aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.