MegaETH mainnet ağını devreye aldı

MegaETH mainnet ağı, pazartesi günü itibarıyla 50'den fazla canlı uygulamayla kullanıma açıldı. "Gerçek zamanlı Blockchain" olarak konumlanan proje, saniyede 50.000 işlem (TPS) kapasitesi ve 10 milisaniyelik blok süreleri sunmayı amaçlıyor.

Ekibin paylaştığı açıklamaya göre MegaETH'in tasarımı, kullanıcı deneyiminin önündeki en büyük engel olarak tanımlanan Blockchain gecikme süresini hedef alıyor. Proje, kritik verileri bellekte tutarak geleneksel depolama gecikmelerini ortadan kaldırmak için SALT (Small Authentication Large Trie) adlı yeni bir sistem geliştirdi.

Ekip açıklamasında, "MegaETH, uzlaşma ve güvenlik için Ethereum'u kullanırken, geleneksel mimarilerin dayattığı performans tavanını aşmak amacıyla işlem yürütme katmanını ayırıyor. Hedef hiçbir zaman bir Layer 1 veya Layer 2 olmak değildi. Hedef, mümkün olan en yüksek performanslı zinciri inşa etmekti ve bu mimari, Blockchain tasarımının mantıksal sonucudur." ifadelerini kullandı.

KURULUŞTAN LANSMANA UZANAN SÜREÇ

2022'de kurulan MegaETH, Haziran 2024'te Dragonfly Capital liderliğinde gerçekleştirdiği tohum yatırım turunda 20 milyon dolar fon topladı. Tura, Ethereum'un kurucu ortakları Vitalik Buterin ve Joseph Lubin de katıldı.

Mainnet lansmanı, geçen yıl yapılan testnet aşamasının ve ağın işlem kapasitesini sürekli yük altında doğrulamak amacıyla ocak ayında düzenlenen "küresel stres testinin" ardından geldi. Yedi gün boyunca 11 milyar işlem işlemeyi hedefleyen bu test, ağın dayanıklılığını ölçmek üzere tasarlanmıştı. Ayrıca Ekim 2025'te gerçekleştirilen ve 1,39 milyar dolar taahhüt çeken halka açık token satışı da bu sürecin önemli kilometre taşlarından biri oldu.