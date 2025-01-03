Memecoin piyasası 2024 yılında beş kat büyüdü

Kripto Para

DWF Labs, memecoinlerin geleneksel finansal varlıklardan farklı bir yapı olarak tanımlanıyor. Dogecoin ile başlayan hicivsel hareket, artık önemli sermaye akışları ve kurumsal ilgiyi toplayan sofistike bir yatırım alanına dönüştü.

Yatırımcılar Memecoin Piyasasına Akın Ediyor

Memecoinler, sosyal dinamikleri ve teknolojik inovasyonu birleştirerek yeni bir değer yaratma paradigması oluşturuyor. DWF Labs'ın raporuna göre Blockchain teknolojisi sayesinde geleneksel halka arz süreçleri köklü bir değişim yaşadı.

Piyasa verileri, memecoinlerin toplam değerinin ocak ayındaki 20 milyar dolar seviyesinden aralık başında 120 milyar dolara yükseldiğini gösteriyor. Bu gelişme kripto para ekosisteminde yeni bir dönemin başladığına işaret ediyor.

DWF Labs yönetici ortağı Andrei Grachev, 2025 yılı için önemli öngörüleri paylaştı. Grachev'e göre hayvan temalı memecoinler popülerliğini korurken, yapay zeka odaklı ve tematik memecoinler de öne çıkacak.

Ancak aralık ayında piyasa önemli bir değer kaybı yaşadı. Toplam piyasa değeri 137 milyar dolara ulaştıktan sonra 92 milyar dolara kadar geriledi. 29 Aralık itibarıyla memecoin piyasası 98 milyar dolar değerinde bulunuyor.