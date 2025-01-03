Memecoin piyasası 2024 yılında beş kat büyüdü - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

Memecoin piyasası 2024 yılında beş kat büyüdü

Memecoin piyasası 2024 yılında beş kat büyüdü

Kripto risk sermayesi firması DWF Labs, kurumsal raporunda meme kripto para birimlerinin değer yaratma biçiminde temel bir pazar değişimini temsil ettiğini açıkladı. 2024'te piyasa değerini yüzde 500 artırarak 120 milyar dolara ulaşan memecoinler, özellikle genç yatırımcıların ilgisini çekiyor.

03.01.2025 09:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DWF Labs, memecoinlerin geleneksel finansal varlıklardan farklı bir yapı olarak tanımlanıyor. Dogecoin ile başlayan hicivsel hareket, artık önemli sermaye akışları ve kurumsal ilgiyi toplayan sofistike bir yatırım alanına dönüştü.

Yatırımcılar Memecoin Piyasasına Akın Ediyor

Memecoinler, sosyal dinamikleri ve teknolojik inovasyonu birleştirerek yeni bir değer yaratma paradigması oluşturuyor. DWF Labs'ın raporuna göre Blockchain teknolojisi sayesinde geleneksel halka arz süreçleri köklü bir değişim yaşadı.

Piyasa verileri, memecoinlerin toplam değerinin ocak ayındaki 20 milyar dolar seviyesinden aralık başında 120 milyar dolara yükseldiğini gösteriyor. Bu gelişme kripto para ekosisteminde yeni bir dönemin başladığına işaret ediyor.

DWF Labs yönetici ortağı Andrei Grachev, 2025 yılı için önemli öngörüleri paylaştı. Grachev'e göre hayvan temalı memecoinler popülerliğini korurken, yapay zeka odaklı ve tematik memecoinler de öne çıkacak.

Ancak aralık ayında piyasa önemli bir değer kaybı yaşadı. Toplam piyasa değeri 137 milyar dolara ulaştıktan sonra 92 milyar dolara kadar geriledi. 29 Aralık itibarıyla memecoin piyasası 98 milyar dolar değerinde bulunuyor.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Memecoin piyasası 2024 yılında beş kat büyüdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:59 Memur ve emeklinin maaş zammını belirleyen aralık ayı enflasyonu yüzde 1,03 oldu Memur ve emeklinin maaş zammını belirleyen aralık ayı enflasyonu yüzde 1,03 oldu
09:38 Ferdi Tayfur’un vefatı sonrası Necla Nazır’dan açıklama Ferdi Tayfur'un vefatı sonrası Necla Nazır'dan açıklama
09:23 Usta sanatçı Ferdi Tayfur’un ölüm nedeni belli oldu Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un ölüm nedeni belli oldu
08:59 BM duyurdu: 8 Aralık’tan bu yana 115 bin Suriyeli ülkesine döndü BM duyurdu: 8 Aralık'tan bu yana 115 bin Suriyeli ülkesine döndü
06:50 Trump’ın yemin töreni öncesi Meksika’dan binlerce göçmen daha yollara düştü Trump'ın yemin töreni öncesi Meksika'dan binlerce göçmen daha yollara düştü
14:41 Satın aldığı kayıp bavulun içinden servet çıktı Satın aldığı kayıp bavulun içinden servet çıktı
14:20 Bedelli askerlik ücreti değişiyor Bedelli askerlik ücreti değişiyor
14:19 Genç kadın, şarjda olan telefonunu küvete düşürünce hayatını kaybetti Genç kadın, şarjda olan telefonunu küvete düşürünce hayatını kaybetti
14:13 DEM Parti heyeti, TBMM Başkanı Kurtulmuş ile görüştü İşte ilk açıklama DEM Parti heyeti, TBMM Başkanı Kurtulmuş ile görüştü! İşte ilk açıklama
14:01 ABD, Suriye’nin Ayn El-Arab kentine askeri üs kuruyor ABD, Suriye'nin Ayn El-Arab kentine askeri üs kuruyor
13:56 İki havayolu şirketi çalışanı, otellerine döndükleri sırada tecavüze uğradı İki havayolu şirketi çalışanı, otellerine döndükleri sırada tecavüze uğradı
13:56 Toki binlerce konutu teslim edecek Toki binlerce konutu teslim edecek
13:54 Kürşad Zorlu’nun istifası sonrası Meclis’te sandalye dağılımı değişti Kürşad Zorlu'nun istifası sonrası Meclis'te sandalye dağılımı değişti
13:49 Uçakta taşkınlık yapanların yeni cezası belli oldu Uçakta taşkınlık yapanların yeni cezası belli oldu
13:48 Simge ’’Kısmetimi kapatıyor’’ demişti: Icardi atağa geçti Simge ''Kısmetimi kapatıyor'' demişti: Icardi atağa geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2025 10:12:30. #1.11#
SON DAKİKA: Memecoin piyasası 2024 yılında beş kat büyüdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.