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Memecoinler en düşük seviyesine geriledi

Memecoinler en düşük seviyesine geriledi
05.08.2025 12:16
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Solana tabanlı memecoin platformu Pump.fun, temmuz ayında 24,96 milyon dolar gelirle yılın en düşük seviyesine inerken, sektörde işlem hacmi ve yatırımcı ilgisi de hızla azaldı.

Kripto piyasasında 2025 yazı, memecoin furyasında sert bir duraksamaya sahne oldu. Solana ekosisteminin önde gelen memecoin platformlarından Pump.fun, temmuz ayında yaşadığı gelir kaybıyla dikkat çekti. Sektördeki düşüşler hem yeni token üretiminde hem de işlem hacminde belirgin şekilde hissedildi.

Pump.fun Gelirlerinde ve Memecoin Hacminde Tarihi Düşüş

Solana Blockchain ağında faaliyet gösteren popüler memecoin başlatma platformu Pump.fun, temmuz ayında elde ettiği 24,96 milyon dolarlık gelirle 2025 yılının en düşük seviyesine geriledi. Uzman raporlarına göre bu rakam ocak ayındaki 130 milyon dolarlık zirveye kıyasla yüzde 80 düşüş anlamına geliyor. Yıl başından bu yana kademeli olarak azalan gelirler, martta 37 milyon dolara inerken, temmuzda ise dip seviyeye ulaştı.

Bu sert düşüş, yalnızca gelirlerde değil, sektördeki genel işlem hacmi ve yeni token üretiminde de kendini gösterdi. Temmuz sonunda memecoin piyasasının toplam değeri 85 milyar dolardan 65 milyar dolara gerilerken, günlük işlem hacmi de 17,22 milyar dolardan 5,59 milyar dolara düştü. Bu veriler sektörde yüzde 67'lik bir hacim daralmasına işaret ediyor.

Solana ağı üzerinde mint edilen yeni SPL tokenlarının sayısı da son üç ayın en düşük seviyesine indi. Son verilere göre 34.040 adet yeni token üretildi ve bu rakam memecoin ekosistemindeki üretkenliğin zayıfladığının bir başka göstergesi olarak karşımıza çıkıyor.

Platformlarda aktif olan yatırımcı sayısı ve işlem hacminde de benzer bir gerileme gözlendi. 9 Temmuz'da Pump.fun üzerinde günlük 346 bin aktif yatırımcı ve 348 milyon dolarlık hacim varken; ay sonunda bu rakamlar sırasıyla 129 bin yatırımcıya ve 150 milyon dolara kadar düştü. Rakip platform LetsBonk ise aynı süreçte yatırımcı sayısını artırsa da işlem hacminde yaklaşık yüzde 10'luk düşüş yaşadı.

Piyasa uzmanları, 2025 yazında memecoin projelerine olan ilginin ciddi oranda azaldığını, Solana tabanlı platformlarda da hem yatırımcı sayısı hem de işlem hacmi açısından tarihi diplerin yaşandığını belirtiyor. Memecoin segmentindeki bu düşüş, genel kripto piyasası eğilimiyle paralellik gösteriyor.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Memecoinler en düşük seviyesine geriledi - Son Dakika

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