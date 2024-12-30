Merkeziyetsiz borsaların işlem hacmi rekor seviyeye ulaştı

Kripto Para

Verilere göre merkeziyetsiz borsalardaki işlem hacmi kasım ayındaki 299,6 milyar dolarlık önceki rekoru geride bıraktı. Bu artış, DeFi (Merkeziyetsiz Finans) ekosistemine olan güvenin ve adaptasyonun güçlendiğini gösteriyor.

DEX ve CEX İşlem Hacimleri Tarihi Seviyede

Merkeziyetsiz borsalar arasında Uniswap, 103 milyar doları aşan işlem hacmiyle liderliğini sürdürdü. PancakeSwap 72 milyar dolarlık hacimle ikinci sırada yer aldı. Solana Blockchain ağı üzerindeki en büyük DEX olan Raydium ise 54,6 milyar dolarlık hacimle üçüncü sıraya yerleşti.

Merkezi borsalar cephesinde Binance, yaklaşık 950 milyar dolarlık hacimle pazara liderlik etti. Cryptocom, Upbit, Bybit ve Coinbase gibi diğer büyük oyuncular da yüz milyarlarca dolarlık işlem hacmi gerçekleştirdi.

Kronos Research'ten Neal Wen, bu yükselişi değerlendirirken, "DEX ve CEX hacimlerindeki artış, son dönemdeki volatilite artışı ve DeFi ekosistemlerine olan güvenin artmasıyla desteklendi." açıklamasını yaptı.