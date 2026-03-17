Messari, şirket odağı ve CEO değişimine gitti

Messari CTO'su Diran Li, Eric Turner'ın yönetim kuruluyla yapılan görüşmelerin ardından CEO'luk görevinden ayrıldığını ve görevi kendisinin devraldığını açıkladı. Turner da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda geçişi doğruladı ve şirkette danışman olarak kalacağını belirtti. Turner, 2024 yılında kurucu Ryan Selkis'in tartışmalı paylaşımlarının ardından CEO koltuğuna geçmişti.

Yönetim değişikliği, şirket içindeki küçülmeyle aynı döneme denk geldi. Li, Messari'yi bugünkü konumuna taşıyan birçok çalışanla yolların ayrıldığını söyledi ancak işten çıkarılan çalışan sayısını paylaşmadı. Böylece Messari de son dönemde personel azaltımına giden kripto şirketleri arasına katıldı.

YENİ STRATEJİ KURUMSAL ÜRÜNLERE DAYANIYOR

Li, yeniden yapılanmanın Messari'yi araştırma ve yapay zeka destekli ürünler üzerinden kurumsal müşterilere hizmet veren yapay zeka öncelikli bir şirkete dönüştürmeyi amaçladığını ifade etti. Bu yön değişikliği, daha dar önceliklere odaklanmak için küçülmeye giden teknoloji ve kripto şirketleriyle benzer bir çizgide duruyor.

Geçen hafta Optimism geliştiricisi OP Labs, daha az sayıda önceliğe odaklanmak için ekibinin yaklaşık yüzde 20'sini küçülttüğünü açıklamıştı. Geçen ay Jack Dorsey'nin Block şirketi yaklaşık 4 bin kişiyi işten çıkaracağını duyururken Gemini de ABD operasyonlarına odaklanmak amacıyla çalışanlarının yüzde 25'iyle yollarını ayırmıştı.

2018'de kurulan Messari, Blockchain odaklı araştırma raporları, piyasa verileri ve New York'ta düzenlediği Mainnet konferansıyla biliniyor. Son adım, şirketin geleneksel araştırma ve veri sağlayıcısı kimliğinden daha ürün odaklı bir yapay zeka modeline yönelme çabası olarak öne çıkıyor.