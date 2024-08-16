Meta kripto reklamları hakkında açıklama yaptı - Son Dakika
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Kripto Para

Meta kripto reklamları hakkında açıklama yaptı

Meta kripto reklamları hakkında açıklama yaptı

Meta, Facebook'ta kripto para reklamlarıyla ilgili dolandırıcılık iddialarını açıkça reddetti. Şirket, dolandırıcılıkla mücadelede önemli adımlar attığını iddia etti ve bu iddiaların çok eski ve sınırlı verilere dayandığını söyledi.

16.08.2024 15:16
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Sosyal medya devi Meta, platformlarındaki kripto para reklamlarının güvenilirliği konusunda ciddi eleştirilerle karşı karşıya. Avustralya'nın tüketici hakları kurumu olan ACCC'nin açtığı dava, reklamların yarısından fazlasının aldatıcı olduğunu iddia ediyor. Meta ise bu iddiaları reddederek, verilerin güncel olmadığını ve dolandırıcılıkla mücadele için önemli adımlar attığını savunuyor.

Facebook Kripto Reklamları Güvenlik Testinde

Sosyal medya sektörünün önde gelen isimlerinden Meta, platformlarında yer alan kripto para reklamlarının güvenilirliği konusunda gündeme gelen iddialara karşı savunma yaptı. Şirket yetkilileri, öne sürülen iddiaların güncel olmadığını ve eski verilere dayandığını belirterek, bu alanda önemli iyileştirmeler gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Avustralya'nın tüketici haklarını korumakla görevli kurumu ACCC, 2022 yılında açtığı bir davada, incelediği reklamların yarısından fazlasının aldatıcı nitelikte olduğunu öne sürmüştü. Meta sözcüsü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ACCC'nin dayandığı verilerin 2018 yılına ait olduğunu ve sınırlı bir örneklem üzerinden yapılan değerlendirmeye dayandığını ifade etti.

Meta temsilcisi, "ACCC'nin sunduğu veriler, platformumuzun mevcut durumunu yansıtmamaktadır." diyerek, dolandırıcılık faaliyetlerinin halen büyük oranda diğer iletişim kanalları üzerinden gerçekleştiğine dikkat çekti. Temsilci ayrıca, "Söz konusu veriler, geçmişte yapılan sınırlı bir iç analize dayanmaktadır. Şirketimiz, bu iddialara karşı gerekli savunmayı yapacak ve yanıt verecektir." dedi.

ACCC'nin araştırması kapsamında 600 reklam incelendiği ve Meta'nın en az 2018 Ocak ayından bu yana Facebook'taki kripto reklamlarının yanıltıcı olduğunun farkında olduğu iddia edildi. Meta ise şikayetlerin ardından ilgili reklamları ve hesapları kaldırdığını, ancak benzer içeriklerden gelir elde etmeye devam ettiğini kabul etti.

Öte yandan Meta, dolandırıcılıkla mücadele konusunda çeşitli önlemler aldığını açıkladı. Şirket, Avustralya Çevrimiçi Dolandırıcılık Kodu'na dahil olarak manuel incelemeler ve otomatik teknolojiler kullanmaya başladı. Bununla birlikte Meta, reklam verenlerin yasal içerikler yayınlamasını sağlamak amacıyla kurallarını güncelledi.

Meta, 2024'ün ilk üç ayında Facebook'tan 631 milyon sahte hesabı ve 436 milyon spam içeriğini kaldırdığını, bu işlemlerin çoğunun kullanıcı bildirimleri olmadan gerçekleştirildiğini duyurdu.

Bu arada bazı tanınmış isimler, Meta'nın kripto dolandırıcılıklarına karşı yeterli önlem almadığı gerekçesiyle hukuki süreç başlattı. Avustralyalı iş insanı Andrew Forrest, Meta'nın reklam sisteminin dolandırıcıların işini kolaylaştırdığını iddia ederek Kaliforniya'da dava açtı. Danimarkalı televizyoncular Divya Das ve Kim Bildsøe Lassen ise izinleri dışında reklamlarda kullanıldıkları gerekçesiyle Meta hakkında şikâyette bulundu.

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Son Dakika Kripto Para Meta kripto reklamları hakkında açıklama yaptı - Son Dakika

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