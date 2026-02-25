Meta stablecoin tabanlı ödeme altyapısı kurmak için harekete geçti

Konu hakkında bilgi sahibi olan kaynaklara göre Meta, stablecoin alanına giriş yapmayı hedefliyor ve bu doğrultuda ödeme süreçlerini kolaylaştırabilecek üçüncü taraf firmalarla temasa geçti. Şirketin, stablecoin destekli ödemeleri yönetecek bir tedarikçi entegre etmeyi ve yeni bir cüzdan oluşturmayı planladığı belirtildi. Meta ayrıca üçüncü taraf sağlayıcılara ürün talep teklifleri (RFP) gönderirken ödeme altyapısı şirketi Stripe'ın da adını andı.

META'NIN DİJİTAL ÖDEME GEÇMİŞİ

Meta'nın dijital ödeme alanındaki girişimi yeni değil. Şirket daha önce kendi stablecoin projesi Libra'yı hayata geçirmişti. Proje 2020 yılında Diem adıyla yeniden markalaştırıldı ancak kripto tabanlı projelere yönelik artan düzenleyici baskılar nedeniyle sonunda rafa kaldırıldı. Geçen yılın mayıs ayında Meta, Instagram içerik üreticilerine yapılan ödemeler gibi maliyetleri düşürmek amacıyla stablecoin entegrasyonunu değerlendiriyordu.

Meta'nın iletişim sorumlusu Andy Stone ise bu gelişmelere yanıt olarak yaptığı sosyal medya paylaşımında durumu farklı bir çerçeveye oturttu. Stone, ortada bir Meta stablecoinin bulunmadığını vurgulayarak bu adımın kullanıcıların ve işletmelerin platformlarda tercih ettikleri ödeme yöntemiyle işlem yapabilmelerini sağlamakla ilgili olduğunu ifade etti.

METAVERSE YATIRIMLARI GERİLİYOR

Meta'nın metaverse yatırımları da ciddi bir dönüşüm sürecinden geçiyor. Şirketin sanal gerçeklik başlıkları ve uzun vadeli sürükleyici teknoloji girişimlerini barındıran Reality Labs bölümü, 2021'den bu yana 70 milyar doları aşan zarar biriktirdi. Geçen yılın sonlarında Meta'nın bu bölümdeki metaverse hedeflerini önemli ölçüde geri çekmeyi ve yüzde 30'a varan kesintilere gitmeyi değerlendirdiği gündeme geldi. Şirketin sanal dünya projesi Horizons'ın kullanıcı çekmekte yaşadığı zorluklar, Blockchain tabanlı metaverse projelerinin karşılaştığı sorunları da yansıtıyor. The Sandbox ve Decentraland gibi bir dönem büyük ilgi gören projelerin tokenleri, sektördeki heyecanın azalmasıyla birlikte önemli ölçüde değer kaybetti.