Metallicus, FedNow ile dijital bankacılıkta yeni bir döneme adım attı

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Metallicus'un Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın (Fed) geliştirdiği anlık ödeme platformu FedNow'da yer almasıyla dijital bankacılık sektöründe yeni bir sayfa açılıyor. Bu önemli ortaklık, Metallicus'un finansal teknoloji alanındaki inovasyon kapasitesini artırırken, kullanıcılara günün her saati hizmet verebilme imkanı sunuyor. FedNow, geleneksel havale sistemlerine kıyasla çok daha düşük maliyetlerle işlem yapma fırsatı sağlıyor.

Metal Blockchain Teknolojisiyle Kesintisiz ve Düşük Maliyetli İşlem Dönemi Başlıyor

Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın geliştirdiği FedNow anlık ödeme sistemine Metallicus'un katılımı resmiyet kazandı. Şirket, uzun süren sertifikasyon sürecini başarıyla tamamlayarak platformda hizmet vermeye hazır hale geldi.

Geçtiğimiz yıl ortalarında duyurulan ortaklık planı, Metal Blockchain ile entegrasyonun tamamlanmasının ardından somut bir adıma dönüştü. Metallicus'un İşletme Müdürü Don Berk, süreci değerlendirirken, "Bankacılık ortaklarımız ve mühendislik ekibimizle yoğun bir çalışma dönemi geçirdik. Bu sertifika, Metallicus Dijital Bankacılık Ağı'nın bağlantılarını genişletmemize olanak sağlayacak." açıklamasında bulundu.

Avalanche Blockchain altyapısını kullanan Metal Blockchain, sıfır katmanlı yapısıyla dikkat çekiyor. Platform, saniyede 4500 işlem gerçekleştirebilen çok sayıda alt ağ kurulumuna olanak tanıyor. Sistem, farklı programlama dillerini destekleyerek dApp ve akıllı sözleşmelere geniş bir kullanım alanı sunuyor.

Temmuz 2023'te faaliyete geçen FedNow, FedACH sisteminin modern bir alternatifi olarak konumlanıyor. Kesintisiz hizmet sunan platform, geleneksel havale işlemlerine kıyasla beş kat daha uygun maliyetli çözümler sunuyor. Fed, FedNow'ın herhangi bir merkez bankası kripto para birimiyle ilişkisi bulunmadığını ve devlet garantisi taşımadığını özellikle vurguluyor.