MetaMask, Ondo Finance ile entegrasyon sağladı

MetaMask ve Ondo Finance, Salı günü yaptıkları ortak açıklamada bu stratejik iş birliğini duyurdu. Entegrasyon kapsamında, ABD dışındaki desteklenen bölgelerde bulunan MetaMask mobil kullanıcıları, geleneksel bir aracı kurum hesabı açmadan Tesla, Apple ve Nvidia gibi şirketlerin hisselerini takip eden tokenize menkul kıymetlerin yanı sıra altın, gümüş ve Nasdaq endeksine bağlı borsa yatırım fonları (ETF) dahil 200'den fazla ABD menkul kıymetini doğrudan cüzdan içinden alıp satabilecek.

TOKENİZE VARLIKLAR ANA AKIMA TAŞINIYOR

Bu lansman, tokenize ABD hisse senetlerinin ve ETF'lerin büyük bir kendi kendine saklama cüzdanı üzerinden yerel olarak sunulduğu ilk örneklerden biri olarak öne çıkıyor. Gelişme, gerçek dünya varlıklarının tokenizasyonunun geleneksel finansal altyapıyla nasıl daha yakın bir entegrasyona gidebileceğini gözler önüne seriyor.

Şirketlerin paylaştığı verilere göre tokenize gerçek dünya varlıkları pazarı küresel ölçekte 22 milyar doların üzerine çıktı. Kripto şirketlerinin geleneksel finans ile zincir üstü piyasalar arasındaki sınırları bulanıklaştırmaya çalıştığı bu dönemde atılan adım dikkat çekiyor.

Consensys'in kurucusu ve CEO'su, aynı zamanda Ethereum'un kurucu ortaklarından Joe Lubin, "ABD piyasalarına erişim hâlâ eski sistemler üzerinden sağlanıyor. Aracı kurum hesapları, parçalı uygulamalar ve katı işlem saatleri anlamlı bir evrim geçirmedi. Ondo'nun tokenize ABD hisseleri ve ETF'lerini doğrudan MetaMask'a getirmek, daha iyi bir modelin nasıl görünebileceğini ortaya koyuyor. İnsanların aracılar olmadan ve kontrolü ellerinden bırakmadan kripto ile geleneksel varlıklar arasında geçiş yapabildiği tek bir kendi kendine saklama cüzdanı." ifadelerini kullandı.