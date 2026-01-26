Metaplanet, 2025 bilançosunda 680 milyon dolarlık Bitcoin değer kaybı açıkladı

Japonya merkezli stratejik Bitcoin hazine şirketi Metaplanet, 2025 mali yılı için Bitcoin varlıklarında 104,6 milyar yen (yaklaşık 680 milyon dolar) tutarında değer düşüklüğü bildirdi. Şirket, bu kaybın operasyonel olmayan bir gider kalemi olduğunu ve nakit akışını veya ticari faaliyetleri doğrudan etkilemediğini vurguladı.

BİLANÇO DETAYLARI VE BEKLENTİLER

Pazartesi günü yayımlanan basın bültenine göre Bitcoin fiyatlarındaki gerileme nedeniyle şirketin konsolide olağan zararının 98,56 milyar yen (640 milyon dolar), konsolide net zararının ise 76,63 milyar yen (498 milyon dolar) seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Hissedarlara atfedilen toplam kapsamlı zararın ise 54,02 milyar yen (351 milyon dolar) olacağı öngörülüyor. Şirket, kesinleşmiş finansal sonuçları 16 Şubat tarihinde açıklayacak.

Metaplanet yönetimi, konuya ilişkin açıklamasında, "Kısa vadeli muhasebe oynaklığı iş modelimizin doğasında var, ancak orta ve uzun vadeli Bitcoin biriktirme ve sermaye stratejimiz planlandığı gibi ilerliyor." ifadelerine yer verdi.

Verilere göre şirket, 2025 yılını 35.102 BTC ile kapattı. Bu rakam, bir önceki yıl kaydedilen 1.762 BTC'ye kıyasla devasa bir artışa işaret ediyor. Metaplanet CEO'su Simon Gerovich'in daha önce paylaştığı bilgilere göre şirket, 2025'in dördüncü çeyreğinde ortalama 105.412 dolar maliyetle 451 milyon dolarlık alım yaptı. Ancak Bitcoin, 31 Aralık 2025 itibarıyla 87.500 dolar civarında işlem görüyordu.

GELİR TAHMİNLERİNDE YUKARI YÖNLÜ REVİZYON

Kağıt üzerindeki yüksek zarara rağmen Metaplanet, 2025 yılı gelir beklentilerini yukarı yönlü güncelledi. Şirket, bu revizyonun temel nedeni olarak Bitcoin üzerinden türev ve opsiyon stratejileri uyguladığı Bitcoin gelir yaratma işindeki beklenenden güçlü performansı gösterdi.

Güncel tahminlere göre şirketin geliri, önceki beklentiye göre yüzde 31 artışla 8,9 milyar yene (57,8 milyon dolar) ulaşacak. Faaliyet karının ise yüzde 33,8'lik bir revizyonla 6,3 milyar yene (41 milyon dolar) çıkması bekleniyor. Şirket ayrıca, B serisi hisse senedi ihracı ve 500 milyon dolarlık kredi imkânı gibi çeşitlendirilmiş fonlama kaynaklarının, sermayeyi daha esnek kullanma fırsatı sunduğunu belirtti.

Metaplanet, 2026 mali yılı için gelir hedefini 16 milyar yen (104 milyon dolar), faaliyet karı hedefini ise 11,4 milyar yen (74 milyon dolar) olarak belirledi. Bu rakamlar, 2025 projeksiyonlarına göre sırasıyla yüzde 79,7 ve yüzde 81,3'lük bir büyümeye işaret ediyor.

Açıklamaların ardından Metaplanet'in Tokyo borsasında işlem gören hisseleri yüzde 7,03 değer kaybederek 476 yene geriledi. Şirketin ABD OTC piyasalarında işlem gören hisseleri ise Cuma gününü yüzde 1,56 yükselişle 3,26 dolardan tamamlamıştı.