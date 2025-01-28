Metaplanet 745 milyon dolarlık Bitcoin hamlesini başlattı - Son Dakika
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Kripto Para

Metaplanet 745 milyon dolarlık Bitcoin hamlesini başlattı

Metaplanet 745 milyon dolarlık Bitcoin hamlesini başlattı

Japon yatırım şirketi Metaplanet, Bitcoin (BTC) varlıklarını artırmak için 116 milyar yen (745,5 milyon dolar) değerinde varant ihraç edeceğini açıkladı. Tokyo borsasında işlem gören şirket, bu girişimle 2025 yılı sonuna kadar Bitcoin varlıklarını 10.000 BTC'ye yükseltmeyi hedefliyor.

28.01.2025 15:45
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Metaplanet'in bu yatırım hamlesi, Japon yeninin ABD doları karşısında 160 seviyesine yaklaşması ve Bitcoin'in yeni rekorlar kırmasıyla şekillendi. Şirket CEO'su Simon Gerovich, Bitcoin standardını benimsedikleri Nisan 2024'ten bu yana güçlü bir büyüme kaydettiklerini vurguladı.

Metaplanet Bitcoin Varlıklarını 21 Bin BTC'ye Çıkaracak

Metaplanet'in bu büyük ölçekli yatırım planı, Asya hisse senedi piyasalarının Bitcoin alımı için yapılan en büyük sermaye artırımı olma özelliğini taşıyor. Şirket, yüzde 0 iskontolu 21 milyon adet varant hissesi ihraç ederek sermaye artırımını gerçekleştirecek.

Şirketin halihazırda elinde bulundurduğu 1.761 BTC'lik portföyü, bu yatırımla birlikte önemli bir artış gösterecek. Metaplanet, 2026 yılı sonuna kadar Bitcoin varlıklarını 21.000 BTC seviyesine çıkarmayı hedefliyor.

Son Bitcoin alımını aralık ayında gerçekleştiren şirket, o dönem 9,5 milyar yen (60,6 milyon dolar) değerinde 619,7 BTC satın almıştı. Tokyo borsasında işlem gören Metaplanet'in hisseleri, bu gelişmelerin etkisiyle Salı günü yüzde 3,1 artışla 4.160 yende kapandı.

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Son Dakika Kripto Para Metaplanet 745 milyon dolarlık Bitcoin hamlesini başlattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Metaplanet 745 milyon dolarlık Bitcoin hamlesini başlattı - Son Dakika
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