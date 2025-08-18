Metaplanet 93 milyon dolarlık Bitcoin alımı gerçekleştirdi - Son Dakika
Kripto Para

Metaplanet 93 milyon dolarlık Bitcoin alımı gerçekleştirdi

18.08.2025 15:39
Japon yatırım firması Metaplanet, 775 Bitcoin daha satın alarak toplam varlığını 18.888 BTC'ye çıkardı. 93 milyon dolarlık bu son alım, şirketin agresif Bitcoin biriktirme stratejisinin devam ettiğini gösteriyor. Toplam Bitcoin değeri 2,2 milyar doları buluyor ve şirket dünya sıralamasında yedinciliğini koruyor.

Metaplanet'in kararlı Bitcoin biriktirme stratejisi, kripto piyasasındaki volatiliteye rağmen hız kesmeden devam ediyor. Şirket CEO'su Simon Gerovich, son alımdan sonra sosyal medyada "İleri ve yukarı" mesajıyla gelecek planlarına dair ipucu verdi. Nisan 2024'te başlattığı bu strateji sayesinde şirket, ikinci çeyrekte güçlü finansal sonuçlar elde etti.

Bitcoin Volatilitesi Metaplanet'in Kararlılığını Etkilemiyor

Metaplanet, pazartesi günü duyurduğu son alımla birlikte toplam Bitcoin varlığını 18.888 BTC'ye çıkardı. Firma, her biri ortalama 120.006 dolar maliyetle 775 Bitcoin satın aldı.

Bu gelişme, Bitcointreasuries verilerine göre Metaplanet'i dünya çapında en çok Bitcoin tutan firmalar arasında yedinci sıraya yerleştirdi. Toplam Bitcoin varlığının değeri mevcut fiyatlarla 2,2 milyar doları buluyor.

Şirketin ikinci çeyrek finansal sonuçları da oldukça güçlü bir performans sergiledi. Toplam gelir çeyreklik bazda yüzde 41 artışla 1,2 milyar yene ulaştı. Net gelir ise birinci çeyrekteki 5 milyar yen zararın aksine 11,1 milyar yen kâra döndü.

Metaplanet lideri Simon Gerovich, şirketin Bitcoin gelir üretme işinin art arda üç çeyrek boyunca genişlediğini belirtti. "Bu süreç yinelenen gelir dayanıklılık katıyor ve daha fazla biriktirmeyi destekliyor." dedi.

Kripto Para, Japonya, Bitcoin, Tokyo

14:09
