Metaplanet Bitcoin rezerv hedefini beş kat artırıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

Metaplanet Bitcoin rezerv hedefini beş kat artırıyor

Metaplanet Bitcoin rezerv hedefini beş kat artırıyor

Tokyo borsasında işlem gören Japon yatırım şirketi Metaplanet, 2025 yılındaki Bitcoin (BTC) varlıklarını 1.761 BTC seviyesinden 10.000 BTC'ye yükseltmeyi hedefliyor. Şirket CEO'su Simon Gerovich, sermaye piyasası araçlarını kullanarak bu hedefe ulaşmayı planladıklarını duyurdu. Metaplanet'in son Bitcoin alımı Aralık 2024'te 619,7 BTC ile gerçekleşti.

06.01.2025 14:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kripto para piyasalarında kurumsal yatırımcıların ilgisi artmaya devam ederken Metaplanet dikkat çekici bir hamle gerçekleştirdi. Mayıs 2024'te Bitcoin'i stratejik hazine rezerv varlığı olarak benimseyen şirket, yedi ay gibi kısa bir sürede 1.761 BTC'lik yatırım oluşturdu.

Metaplanet Bitcoin Yatırımlarında MicroStrategy Politikasını Takip Ediyor

Metaplanet CEO'su Simon Gerovich, X (eski adıyla Twitter) platformunda paylaştığı açıklamada şirketin Bitcoin yatırım stratejisini detaylandırdı. Şirket, aralık ayında tahvil ihracı yoluyla 9,5 milyar yen (60,6 milyon dolar) topladı ve bu kaynakla 619,7 BTC satın aldı.

Bitcoin'in 99.472 dolar seviyesinde işlem gördüğü piyasada, Metaplanet'in mevcut Bitcoin varlıkları yaklaşık 175,4 milyon dolara denk geliyor. Şirketin 10.000 BTC hedefine ulaşması durumunda toplam Bitcoin yatırımı 1 milyar doları geçebilir.

BitcoinTreasuries verilerine göre en büyük kurumsal Bitcoin yatırımcısı konumundaki MicroStrategy 446.400 BTC ile zirvede yer alıyor. Metaplanet'in yeni hedefi, şirketi kurumsal Bitcoin yatırımcıları arasında üst sıralara taşıyabilir.

Amerika Birleşik Devletleri, Michael Saylor, Kripto Para, Japonya, Bitcoin, Tokyo, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Metaplanet Bitcoin rezerv hedefini beş kat artırıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:10 Osman Gökçek, TBMM’ye tabut, ceset torbaları ve kefenle geldi Osman Gökçek, TBMM'ye tabut, ceset torbaları ve kefenle geldi
14:08 Pervin Buldan’dan “Süreç nasıl gidiyor“ sorusuna tek cümlelik yanıt Pervin Buldan'dan "Süreç nasıl gidiyor?" sorusuna tek cümlelik yanıt
13:54 DEM Partili Hatimoğulları: Kimsenin gücü barış sözünü çarpıtmaya yetmeyecek DEM Partili Hatimoğulları: Kimsenin gücü barış sözünü çarpıtmaya yetmeyecek
13:27 DEM Parti heyetiyle AK Parti arasındaki görüşme başladı DEM Parti heyetiyle AK Parti arasındaki görüşme başladı
12:26 Bakanlık, 2025 yılının ilk listesini yayınladı Bu markalardan uzak durun Bakanlık, 2025 yılının ilk listesini yayınladı! Bu markalardan uzak durun
21:00 Fenerbahçe, Hatayspor’u Kadıköy’de 2-1 mağlup etti Fenerbahçe, Hatayspor'u Kadıköy'de 2-1 mağlup etti
20:30 Fenerbahçe’de takımın yıldızı Konyaspor maçında forma giyemeyecek Fenerbahçe'de takımın yıldızı Konyaspor maçında forma giyemeyecek
20:02 Fenerbahçe’den taraftarlara saç baş yolduran istatistik Fenerbahçe'den taraftarlara saç baş yolduran istatistik
20:01 Hakkında soruşturma başlatılan Tanju Özcan geri adım atmadı: Yapmaya devam edeceğim Hakkında soruşturma başlatılan Tanju Özcan geri adım atmadı: Yapmaya devam edeceğim
19:46 Tribünler çileden çıktı: Kadıköy’de Ali Koç’a büyük şok Tribünler çileden çıktı: Kadıköy'de Ali Koç'a büyük şok
19:43 “Hayalim sevişirken ölmek“ diyen Gerede’nin tepkilere yanıtı da olay "Hayalim sevişirken ölmek" diyen Gerede'nin tepkilere yanıtı da olay
19:33 Hastalardan sadece genç ve güzel olanları hastaneye nakletmişler Hastalardan sadece genç ve güzel olanları hastaneye nakletmişler
19:22 Turizm ve etkinlik sektörünün devleri ACE of M.I.C.E. ile buluştu Turizm ve etkinlik sektörünün devleri ACE of M.I.C.E. ile buluştu
19:11 Emrullah Köroğlu’dan yeni marka: SUCCESSO Emrullah Köroğlu'dan yeni marka: SUCCESSO
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2025 14:40:29. #1.13#
SON DAKİKA: Metaplanet Bitcoin rezerv hedefini beş kat artırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.