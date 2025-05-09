Metaplanet Bitcoin varlıklarını artırmaya gidiyor

Japon yatırım devi Metaplanet, kripto varlık stratejisini hızla genişletiyor. Şirket, henüz birkaç gün önce 53,4 milyon dolarlık Bitcoin alımının ardından 21,25 milyon dolarlık yeni tahvil ihracı duyurdu. Metaplanet'in toplam Bitcoin varlığı şu anda 481,5 milyon dolar değerinde 5.555 BTC'ye ulaşmış durumda.

Metaplanet Florida Merkezli Yeni Şirketiyle ABD Sermaye Piyasalarına Açılıyor

Japon yatırım şirketi Metaplanet, büyüyen kripto hazinesini genişletmek için yeni bir tahvil ihracı yoluyla daha fazla fon topluyor. Şirket henüz 7 Mayıs'ta ortalama 96.134 dolar fiyatla 555 Bitcoin satın almak için 53,4 milyon dolar harcamıştı, bu da toplam Bitcoin varlığını 5.555'e çıkarmıştı.

Metaplanet, 9 Mayıs tarihli açıklamasında "yüzde 0 Olağan Tahviller" aracılığıyla 21,25 milyon dolarlık ihraç gerçekleştireceğini ve "toplanan tüm fonların Bitcoin alımına tahsis edileceğini" duyurdu.

Sıfır kuponlu tahviller, hamiline herhangi bir faiz sunmaz. Çoğu zaman, normal değerlerinden büyük bir indirimle ihraç edilirler ve vade sonunda hamil tam değeri alır.

9 Mayıs'taki son yönetim kurulu toplantısının ardından şirket, Cayman Adaları'nda bulunan bir yatırım yönetim firması olan EVO Fund'a, 7 Kasım itfa tarihli 14. Hisse Senedi Alım Haklarını ihraç edeceğini bildirdi.

CoinGecko verilerine göre Metaplanet, mevcut fiyatlarla tam 21,25 milyon dolar toplarsa 206 Bitcoin satın alabilir. Firma, geçen Nisan ayında Bitcoin satın alma planlarını ilk kez duyurmuştu.

BitcoinTreasuries.NET verilerine göre Metaplanet, mevcut Bitcoin varlığıyla Asya'nın en büyük halka açık kurumsal Bitcoin sahibi ve küresel ölçekte 11. sırada yer alıyor.

Google Finance verilerine göre Metaplanet'in hissesi (3350T) son bir yılda yüzde 1.600'den fazla artarak 511 Japon yeni (3,50 dolar) seviyesinde işlem görüyor.

Tokyo borsasında listelenen şirket, 7 Mayıs'ta ortalama 96.134 dolar fiyatla 555 Bitcoin satın almak için 53,4 milyon dolar harcadığını açıkladı. Şirket şu anda ortalama 86.672 dolar fiyatla satın alınan 481,5 milyon dolar değerinde 5.555 BTC elinde bulunduruyor.

Metaplanet ayrıca 7 Mayıs'ta daha fazla Bitcoin alımını finanse etmek için 25 milyon dolarlık sıfır kuponlu olağan tahvil ihracını duyurmuştu.

Şirket, 1 Mayıs'ta Florida merkezli, tamamen kendine ait bir ABD yan kuruluşu olan Metaplanet Treasury'yi kuracağını açıkladı. Bitcoin stratejisini genişletmek ve ABD sermaye piyasalarından yararlanmak için 250 milyon dolar toplamayı planlıyor.

Bu arada, giderek artan sayıda şirket, Michael Saylor'ın şirketi Strategy'nin (eski adıyla MicroStrategy) izinden giderek bilançolarına Bitcoin eklemeye karar verdi.

Strive Asset Management, 7 Mayıs'ta bir Bitcoin hazine şirketine dönüşeceğini duyurdu. Video oyun perakendecisi GameStop Corporation (GME) ise 1 Nisan'da 1,5 milyar dolar toplayan dönüştürülebilir borç teklifini tamamladı ve gelirin bir kısmının Bitcoin satın almak için ayrılacağını bildirdi.