Metaplanet Bitcoin yatırımlarını artırmak için düğmeye bastı

Kripto Para

Tokyo merkezli Metaplanet, kripto para birimi Bitcoin'e olan yatırımlarını genişletmek için büyük bir finansman hamlesi başlattı. Şirket, 1,75 milyar yen (11,3 milyon dolar) değerinde yıllık yüzde 0,36 faiz oranıyla garantili tahviller ihraç ederek, elde edilecek fonları tamamen Bitcoin alımına yönlendireceğini duyurdu. Bu strateji, Japonya'nın ekonomik dalgalanmalarına karşı bir koruma mekanizması olarak değerlendiriliyor.

Metaplanet'ten Dev Bitcoin Yatırım Hamlesi

Japonya'nın önde gelen yatırım şirketlerinden Metaplanet, Bitcoin yatırımlarını güçlendirmek için yeni bir finansman adımı attı. Şirket, bir yıl vadeli tahvil ihracı yoluyla 1,75 milyar yen (yaklaşık 11,3 milyon dolar) değerinde kaynak oluşturdu. Yıllık yüzde 0,36 faiz oranıyla çıkarılan tahvillerin tamamı, Bitcoin alımında değerlendirilecek.

Tokyo merkezli şirketin bu girişimi, Nisan ayında başlattığı kripto para yatırım stratejisinin devamı niteliğini taşıyor. Metaplanet, söz konusu stratejiyi, Japonya'nın borç yükü ve para birimindeki dalgalanmalara karşı bir koruma kalkanı olarak hayata geçirmişti. Bitcoin Treasuries kayıtlarına göre şirket, bu süreçte 1.018 Bitcoin satın alarak, toplam 92,33 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirdi.

ABD merkezli MicroStrategy'nin izinden giden Metaplanet, varlık portföyünü genişletmek için çeşitli opsiyon stratejilerini de devreye aldı. Şirketin Bitcoin varlığı, MicroStrategy'nin elinde bulundurduğu 279.420 Bitcoin'lik portföyün oldukça gerisinde kalıyor. Metaplanet'in bu yeni hamlesi, dijital varlık pazarındaki konumunu güçlendirme hedefini ortaya koyuyor.