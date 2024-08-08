Metaplanet Bitcoin yatırımlarını artırmaya devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

Metaplanet Bitcoin yatırımlarını artırmaya devam ediyor

Metaplanet Bitcoin yatırımlarını artırmaya devam ediyor

Japonya merkezli yatırım devi Metaplanet Inc., Bitcoin piyasasına olan inancını pekiştirerek 6,8 milyon dolarlık bir kredi ile yatırımlarını artırma kararı aldı. Bu stratejik hamle, şirketin dijital varlık piyasalarında uzun vadeli pozisyonunu güçlendirmeyi amaçlıyor. Kripto para birimlerinin gelecekteki potansiyelinden faydalanmayı hedefleyen firma, bu adımla sektördeki yerini sağlamlaştırıyor.

08.08.2024 14:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Metaplanet Inc., kripto para piyasasındaki olumlu beklentiler doğrultusunda Bitcoin alımlarını artırmaya devam ediyor. Bu amaçla şirket, 1 milyar yen (yaklaşık 6,8 milyon dolar) tutarında düşük faizli kredi kullanımını onayladı. Metaplanet'in bu hamlesi, Japon ekonomisindeki zorluklara karşı yenilikçi bir yaklaşım olarak dikkat çekiyor.

Metaplanet Bitcoin Alımlarını Sürdürüyor

Metaplanet Inc., kripto para piyasasındaki olumlu hava nedeniyle Bitcoin alımlarını genişletme kararı aldı. Şirket yönetimi, bu amaçla 1 milyar yen (yaklaşık 6,8 milyon dolar) tutarında düşük faizli kredi kullanımını onayladı.

Metaplanet'ten yapılan açıklamaya göre yıllık yüzde 0,1 gibi cazip bir oranla sağlanan kredinin büyük bölümü, doğrudan Bitcoin satın alımında değerlendirilecek. Şirket stratejisi doğrultusunda, alınan Bitcoin'lerin uzun vadeli yatırım olarak elde tutulması planlanıyor. Bununla birlikte şirket, Bitcoin işlemlerinden elde edilecek sonuçların, güncel piyasa değerleri üzerinden şirket bilançosuna yansıtılacağı belirtildi.

Bu hamle, Metaplanet'in kısa süre önce duyurduğu 10 milyar yenlik bedelsiz hisse senedi dağıtım planının ardından geldi. Şirket, söz konusu fonların önemli bir kısmını Bitcoin alımları için kullanmayı hedefliyor.

Geçtiğimiz Mayıs ayında Metaplanet, Bitcoin'i stratejik bir rezerv varlığı olarak kabul ettiğini açıklamıştı. Bu kararın arkasında Japonya'nın yüksek kamu borcu ve uzun süredir devam eden düşük reel faiz oranları gibi ekonomik zorluklar olduğunu vurgulamıştı.

Japon borsasında yaşanan dalgalanmalar da dikkat çekiyor. Nikkei 225 endeksinin Pazartesi günü yüzde 12,4'lük sert düşüşle 1987'den bu yana en kötü performansını sergilemesinin ardından Metaplanet hisseleri yeni Bitcoin alım haberi sonrasında gün içinde yüzde 20,2 oranında değer kazandı. Buna karşın, Nikkei endeksi bugün yüzde 0,74'lük hafif bir düşüşle kapanış yaptı.

Metaplanet yetkilileri, Bitcoin yatırımlarının şirketin uzun vadeli büyüme stratejisiyle uyumlu olduğunu ve bu hamlelerin karlılığı artırarak kurumsal değere olumlu katkı sağlamasını beklediklerini ifade etti.

Kripto Para, Japonya, Bitcoin, Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Metaplanet Bitcoin yatırımlarını artırmaya devam ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, çok sayıda general ve amiralin ataması yapıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, çok sayıda general ve amiralin ataması yapıldı
23:17 İsrail, Suriye’nin Humus kentindeki askeri havaalanını vurdu İsrail, Suriye'nin Humus kentindeki askeri havaalanını vurdu
22:26 Filenin Sultanları, Paris Olimpiyat Oyunları yarı finalinde İtalya’ya 3-0 yenildi Filenin Sultanları, Paris Olimpiyat Oyunları yarı finalinde İtalya'ya 3-0 yenildi
22:18 Misilleme korkusu yaşayan İsrail “Çukur“da toplandı Misilleme korkusu yaşayan İsrail "Çukur"da toplandı
18:55 Muş’ta baraj gölüne giren 2’si çocuk 5 kişi can verdi Muş'ta baraj gölüne giren 2'si çocuk 5 kişi can verdi
10:47 Galatasaray’da Zaha-Okan Buruk Gerginliği: İlk 11 değilsem konsantre olamıyorum Galatasaray'da Zaha-Okan Buruk Gerginliği: İlk 11 değilsem konsantre olamıyorum
10:19 MİT’ten nokta operasyon Eylem hazırlığındaki Serdar Sönmez etkisiz hale getirildi MİT'ten nokta operasyon! Eylem hazırlığındaki Serdar Sönmez etkisiz hale getirildi
10:17 Kriz onları da vurdu 120 yıllık çay devi için mahkemeden konkordato kararı Kriz onları da vurdu! 120 yıllık çay devi için mahkemeden konkordato kararı
10:14 Guatemala’da çatıda arkadaşları ile dans ederek selfie çekmek isteyen 15 yaşındaki kız, elektrik teline çarparak hayatını kaybetti Guatemala'da çatıda arkadaşları ile dans ederek selfie çekmek isteyen 15 yaşındaki kız, elektrik teline çarparak hayatını kaybetti
10:06 Brighton’dan Ferdi Kadıoğlu’na 35 milyon euroluk tarihi teklif Brighton'dan Ferdi Kadıoğlu'na 35 milyon euroluk tarihi teklif
10:01 Sokak röportajı ile atasözleri testi: Üsküdar’da ilginç cevaplar Sokak röportajı ile atasözleri testi: Üsküdar'da ilginç cevaplar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2024 01:36:40. #1.13#
SON DAKİKA: Metaplanet Bitcoin yatırımlarını artırmaya devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement