Metaplanet CEO'su Bitcoin yatırımlarını artıracak - Son Dakika
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Metaplanet CEO'su Bitcoin yatırımlarını artıracak

Metaplanet CEO\'su Bitcoin yatırımlarını artıracak
15.07.2025 12:03
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Tokyo merkezli Metaplanet CEO'su Simon Gerovich'in dahil olduğu konsorsiyum, Güney Kore merkezli yazılım firması SGA'nın kontrol hissesini almak için görüşmeler yapıyor. Anlaşmanın tamamlanması halinde SGA, Bitcoin odaklı dijital varlık stratejisini benimseyerek bölgede öncü şirketlerden biri olacak. Bu girişim, Asya'daki geleneksel şirketlerin dijital varlık dönüşümünü hızlandırmayı amaçlıyor.

Metaplanet CEO'su Simon Gerovich, Asya'da kurumsal Bitcoin benimsenmesini artırmak için Güney Kore merkezli SGA şirketine yatırım yapan konsorsiyuma katıldı. Bu hamle, geleneksel şirketleri Bitcoin odaklı kuruluşlara dönüştürme stratejisinin parçası olarak değerlendiriliyor.

Metaplanet CEO'su Asya'da Bitcoin Devrimi Başlıyor

Simon Gerovich'in bağımsız bir yatırımcı olarak yer aldığı konsorsiyum, Güney Kore merkezli SGA şirketinin çoğunluk hissesini satın almak üzere görüşmeler yürütüyor. Bu satın alma gerçekleşirse, SGA şirketinin Bitcoin başta olmak üzere dijital varlıkları bilançosuna ekleyerek Asya'daki kurumsal kripto para benimseme sürecine öncülük etmesi bekleniyor.

Konsorsiyum, geleneksel şirketleri satın alma yoluyla Bitcoin ile uyumlu kuruluşlara dönüştürmeyi ve bölgedeki sermaye piyasalarında Bitcoin varlıklarını yaygınlaştırmayı hedefliyor. SGA yönetim kurulu ve Kore Finansal Hizmetler Komisyonu, konsorsiyuma yönelik 58 milyon yeni hissenin ihracını onayladı ancak henüz nihai anlaşma imzalanmadı. Anlaşmanın tamamlanmasıyla birlikte, yeniden yapılandırılarak Asia Strategy LLC adını alacak olan Top Win şirketi, SGA'nın en büyük hissedarı haline gelecek.

SGA, mevcut iş faaliyetlerine devam ederken konsorsiyumun dijital varlık konusundaki uzmanlığından faydalanarak yeni girişimler gerçekleştirecek.

Metaplanet, 2025 yılı Mayıs ayında Sora Ventures ile yaptığı ortaklık sonrası dijital varlık alanındaki faaliyetlerini artırdı. Bu kapsamda Sora Ventures'ın kurucusu Jason Fang, Top Win şirketinin eş CEO'su ve yönetim kurulu üyesi olarak atandı.

Bu ayın başında Metaplanet liderliğindeki yatırımcı konsorsiyumu, Tayland merkezli elektronik şirketi DV8'i satın almak için de başvuruda bulunmuştu.

Son olarak geçtiğimiz pazar günü Metaplanet, ortalama 117 bin 451 dolardan toplamda 797 adet Bitcoin daha satın aldığını duyurdu. Bu alımla şirketin toplam Bitcoin varlıkları 16 bin 352 BTC'ye yükselirken, rezervlerin güncel değeri yaklaşık 1,64 milyar doları buluyor.

Metaplanet, Bitcoin stratejisini ilk olarak 2024 Nisan ayında benimseyerek Michael Saylor'ın izinden gitmişti. Bloomberg verilerine göre, ilk alımından sonraki 12 ay içerisinde şirketin hisse değeri yüzde 4 bin 800'den fazla artış gösterdi. Şu anda Metaplanet, dünyanın en büyük beşinci halka açık Bitcoin yatırımcısı konumunda bulunuyor.

Bitcoin stratejisini ilk kez benimseyen ve bunu popüler hale getiren Michael Saylor'ın şirketi Saylor's Strategy ise, şu anda 601 bin 550 adet Bitcoin'e sahip durumda.

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Son Dakika Kripto Para Metaplanet CEO'su Bitcoin yatırımlarını artıracak - Son Dakika

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