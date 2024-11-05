Metaplanet, CoinShares Blockchain Endeksi'ne dahil edildi - Son Dakika
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Kripto Para

Metaplanet, CoinShares Blockchain Endeksi'ne dahil edildi

Metaplanet, CoinShares Blockchain Endeksi\'ne dahil edildi

Metaplanet, CoinShares tarafından yönetilen Blockchain Global Hisse Senedi Endeksi'ne dahil oldu. Yatırım stratejileri ve büyüme başarısıyla öne çıkan şirket, Blockchain alanında küresel bir oyuncu olarak konumunu güçlendiriyor. Bu gelişme, şirketin değerini ve Bitcoin pazarındaki etkisini artırıyor.

05.11.2024 18:42
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Japonya merkezli yatırım şirketi Metaplanet, prestijli CoinShares Blockchain Global Hisse Senedi Endeksi'ne eklenerek sektördeki yerini sağlamlaştırdı. Şirket, büyük Bitcoin envanteri ve son dönemdeki yüzde 840'lık büyüme oranıyla finans dünyasında dikkat çekmeye devam ediyor. Metaplanet'in bu stratejik hamlesi, Blockchain ve kripto para birimleri alanındaki küresel kabulünü ve başarısını pekiştiriyor.

Asya'nın MicroStrategy'si Bu Yıl Yüzde 840 Değer Kazandı

Japon yatırım dünyasının dikkat çeken şirketi Metaplanet, önemli bir başarıya imza attı. Şirket, CoinShares Blockchain Global Hisse Senedi Endeksi'ne dahil edilen ilk Japon kuruluş olma unvanını elde etti.

Tokyo merkezli şirketin Direktörü Simon Gerovich konuyla ilgili değerlendirmesinde, şirketin Bitcoin biriktirme stratejisinin başarısına vurgu yaptı. Gerovich, bu hamleyle Metaplanet'in Japonya'nın önde gelen Bitcoin Hazine Şirketi konumunu güçlendirdiğini belirtti.

Blockchain ve kripto para alanında faaliyet gösteren şirketlerin performansını değerlendiren BLOCK Endeksi'nde, aralarında Coinbase, Riot Platforms ve MicroStrategy'nin de bulunduğu 45 küresel şirket yer alıyor. Metaplanet'in endeksteki tahmini ağırlığının yüzde 2,5 olacak.

Son dönemde 156,7 Bitcoin'lik alım gerçekleştiren şirketin toplam Bitcoin varlığı 1.018'e ulaştı. Bu rakam, güncel piyasa değeriyle 70 milyon doların üzerinde bir meblağa karşılık geliyor.

Şirketin hisseleri, bu gelişmelerin ardından yüzde 6,20'lik artışla 1.695 yen seviyesine yükseldi. Son verilere göre Metaplanet, bu yıl içinde kaydettiği yüzde 840'lık artışla Japonya'nın en hızlı değerlenen hissesi oldu.

"Asya'nın MicroStrategy'si" olarak anılmaya başlayan Metaplanet, Japonya ekonomisindeki zorluklara karşı bir strateji olarak Bitcoin yatırımlarını artırma kararı aldı. Şirket bu yeni stratejisini Mayıs 2024'te uygulamaya koydu.

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Son Dakika Kripto Para Metaplanet, CoinShares Blockchain Endeksi'ne dahil edildi - Son Dakika

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