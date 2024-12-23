Metaplanet dipten Bitcoin alımlarını sürdürüyor - Son Dakika
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Kripto Para

Metaplanet dipten Bitcoin alımlarını sürdürüyor

Metaplanet dipten Bitcoin alımlarını sürdürüyor

Japon yatırım devi Metaplanet, Bitcoin alımlarına devam ediyor. Yapılan son açıklamaya göre Metaplanet, Bitcoin'de 60 milyon dolarlık rekor bir alım yaparak toplam varlıklarını 1.762 BTC'ye çıkardı.

23.12.2024 09:51
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Japon yatırım şirketi Metaplanet, kripto para piyasasındaki en büyük alımını gerçekleştirerek 620 Bitcoin satın aldı. 60 milyon dolarlık bu yatırımla şirketin toplam varlıkları 168 milyon dolara ulaştı ve Bitcoin yatırımlarından %310 getiri elde etti. Metaplanet bu stratejik hamleyle Asya'nın MicroStrategy'si olarak adlandırılmaya başlandı.

Metaplanet, Bitcoin Piyasasında Dev Alım Gerçekleştirdi

Japon yatırım devi Metaplanet, kripto para piyasalarında ses getiren bir hamleye imza attı. Şirket, 60 milyon dolarlık yatırımla 619,7 Bitcoin satın alarak, Mayıs ayından bu yana gerçekleştirdiği en büyük alımı kaydetti. Satın alma işleminin gerçekleştiği anda Bitcoin'in birim fiyatı 96.000 dolar civarındaydı.

Bu önemli yatırım hamlesi, şirketin 28 Ekim'de gerçekleştirdiği 159,7 Bitcoin'lik alımın neredeyse dört katına ulaştı. 23 Aralık itibarıyla Metaplanet'in Bitcoin varlıkları 1.762'ye yükseldi. Ortalama 75.600 dolarlık alım fiyatıyla değerlendirilen toplam portföyün değeri 168 milyon doları buldu.

Gerçekleştirilen son alımla Metaplanet, halka açık şirketler arasında en fazla Bitcoin'e sahip 12. şirket konumuna yükseldi. Şirket, tıbbi teknoloji üreticisi Semler Scientific'in hemen arkasında yer aldı. Metaplanet'in Bitcoin yatırımlarından elde ettiği getiri, 1 Ekim-23 Aralık döneminde yüzde 310'a ulaştı. Bu oran, Temmuz-Eylül dönemindeki yüzde 41,7'lik getirinin oldukça üzerinde gerçekleşti.

Şirket yönetimi, 18 Aralık'ta yaptığı açıklamada, 2017'den bu yana ilk kez faaliyet kârı elde edeceklerini duyurdu. Metaplanet, Bitcoin alımlarını artırma stratejisi doğrultusunda, kripto para birimi birikimi ve yönetimi için özel bir iş kolu oluşturmayı planlıyor. Bu kapsamda krediler, öz sermaye ve dönüştürülebilir tahviller gibi çeşitli finansman araçlarından yararlanmayı hedefliyor.

Kasım ayı sonunda şirketin, yeni Bitcoin alımları için hisse senedi satış programıyla 62 milyon dolar toplamayı planladığı açıklandı. Son piyasa verilerine göre şirket hisseleri, bu gelişmelerin ardından Tokyo Borsası'nda yüzde 5 değer kazandı. Ancak son bir haftada yüzde 13'lük değer kaybı yaşandı. Yıl içerisinde Bitcoin yatırımlarıyla dikkat çeken şirketin hisseleri, yüzde 100'ün üzerinde artış göstererek 17 Aralık'ta 4.080 Japon yeni (26 dolar) ile rekor seviyeye ulaştı.

Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Metaplanet dipten Bitcoin alımlarını sürdürüyor - Son Dakika

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