Metaplanet elindeki Bitcoin hazinesiyle yeni sektörlere yatırım yapacak - Son Dakika
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Kripto Para

Metaplanet elindeki Bitcoin hazinesiyle yeni sektörlere yatırım yapacak

Metaplanet elindeki Bitcoin hazinesiyle yeni sektörlere yatırım yapacak
08.07.2025 16:59
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Japon Metaplanet şirketi, 239 milyon dolarlık yeni Bitcoin alımının ardından toplam varlığını 15.555 Bitcoin'e çıkardı. Şirket CEO'su Simon Gerovich, artan Bitcoin hazinesini teminat göstererek nakit üreten işletmeler ve dijital bankalar satın alma planlarını açıkladı. Ayrıca firmanın 2027 yılına kadar 210.000 Bitcoin alma hedefi de bulunuyor.

Otelcilikten Bitcoin hazine şirketine dönüşen Metaplanet, agresif Bitcoin biriktirme stratejisini büyütme planlarını detaylandırdı. CEO Gerovich, şirketin "Bitcoin biriktirme yarışı" içinde olduğunu ve bu birikimi gelecekte stratejik satın almalar için kullanacağını belirtti.

Bitcoin Devi Metaplanet Nakit Üreten Şirketler Satın Alacak

Metaplanet CEO'su Simon Gerovich, şirketin mevcut durumunu dört ila altı yıllık "Bitcoin toplama" süreci olarak tanımladı. Gerovich, "Kaçış hızına ulaştığımız bir noktaya gelebilmek için elimizden geldiğince Bitcoin biriktirmemiz gerekiyor." dedi.

Şirket daha sonra ikinci aşamaya geçecek ve Bitcoin'i menkul kıymetler veya devlet tahvilleri gibi bankalara yatırarak varlığı satmadan çok çekici finansman sağlayacak. "Karlı işletmeler, nakit akışı olan işletmeler satın almak için kullanabileceğimiz nakit elde edeceğiz." şeklinde açıkladı.

Hedef olarak, satın alınacak şirketler Metaplanet'in mevcut stratejisiyle uyumlu olacak. Gerovich, "Belki Japonya'da bir dijital banka satın almak ve perakende sektörünün şu anda aldığından üstün dijital bankacılık hizmetleri sağlama" olasılığından bahsetti.

Pazartesi günü açıklanan 2.205 Bitcoin alımıyla birlikte Metaplanet, toplam varlığını 15.555 Bitcoin'e (1,7 milyar dolar) çıkardı. Firma şu anda Strategy, MARA, Tether destekli Twenty One ve Riot Platforms'un ardından kurumsal Bitcoin sahipleri arasında beşinci sırada yer alıyor.

Geçen ay Metaplanet, 2027 yılı sonuna kadar 210.000 Bitcoin (23 milyar dolar) hedefleyerek Bitcoin yüzde 1 kulübüne katılma cüretkâr hedefini belirledi. Eski Goldman Sachs yetkilisi Gerovich'in liderliğindeki şirket, minimal gelire rağmen piyasa değerini 1 trilyon yen (6,8 milyar dolar) üzerine çıkarmayı başardı.

Kripto Para, Japonya, Bitcoin, Tokyo, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Metaplanet elindeki Bitcoin hazinesiyle yeni sektörlere yatırım yapacak - Son Dakika

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