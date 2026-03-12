Metaplanet Japonya'da iki yan kuruluş kurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Metaplanet Japonya'da iki yan kuruluş kurdu

Metaplanet Japonya\'da iki yan kuruluş kurdu
12.03.2026 21:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitcoin hazine şirketi Metaplanet, Japonya'daki Bitcoin ekosistemini desteklemek amacıyla iki yeni yan kuruluş kurduğunu ve ilk yatırımını yen bazlı stablecoin ihraççısı JPYC Inc.'e 400 milyon yen ayırarak yaptığını açıkladı.

Metaplanet CEO'su Simon Gerovich, yönetim kurulunun tamamına sahip olunan iki yeni yan kuruluşun kurulmasını onayladığını duyurdu. Şirketin girişim sermayesi kolu olarak yapılandırılan Metaplanet Ventures, önümüzdeki birkaç yılda Japonya'daki Bitcoin finansal altyapısına 4 milyar yen yatırım yapmayı hedefliyor.

YATIRIMLAR BORÇ VERME, ÖDEME VE UYUM ALANLARINA YÖNELECEK

Şirketin açıklamasına göre yatırımların borç verme, ödeme sistemleri, saklama, stablecoin, türev ürünler ve uyum alanlarına yönelmesi planlanıyor. Buna ek olarak, erken aşama girişimciler ile geliştiricilere yönelik bir kuluçka merkezi ve hibe programı da başlatılacak.

Metaplanet Ventures'ın ilk yatırımı, yen bazlı stablecoin JPYC'nin ihraççısı JPYC Inc. oldu. Şirket, Seri B yatırım turu kapsamında JPYC Inc.'e 400 milyon yen yatırım yaptı. Japonya'nın ilk lisanslı stablecoin'i olarak bilinen JPYC, Ekim 2025'te piyasaya sürüldü. Şirketin verdiği bilgiye göre JPYC, banka mevduatları ve devlet tahvilleri aracılığıyla yen ile bire bir sabitini koruyor. Stablecoin, Avalanche, Ethereum ve Polygon dahil birden fazla Blockchain ağında çalışıyor.

Şirketin Miami merkezli diğer yan kuruluşu Metaplanet Asset Management olacak. Metaplanet, bu birimi Asya ile Batı sermaye piyasalarını buluşturan bir dijital kredi ve Bitcoin sermaye piyasaları platformu olarak konumlandırıyor. Birimin, Bitcoin odaklı yatırım ürünleri, sermaye piyasaları danışmanlığı ve ilgili düzenleyici altyapı çalışmalarına odaklanması planlanıyor.

Metaplanet'in resmi internet sitesindeki bilgilere göre şirket, 35.102 BTC ile yaklaşık 2,45 milyar dolar büyüklüğünde bir varlığa sahip. Şirketin Tokyo'da işlem gören hisseleri perşembe gün içi işlemlerde yüzde 1,9 düşüşle 362 yene geriledi. ABD'de işlem gören MTPLF hisseleri ise çarşamba gününü yüzde 5,53 artışla 2,29 dolardan tamamladı.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Metaplanet Japonya'da iki yan kuruluş kurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mardin’de 16 yaşındaki Zuhal evinde ölü bulundu Mardin'de 16 yaşındaki Zuhal evinde ölü bulundu
Saldırı sonrası Umman’daki kritik limandan dev yangın Saldırı sonrası Umman'daki kritik limandan dev yangın
Küme düşmeleri kesinleşmişti Kaybettiği maçın sonunda şampiyonluk sözü verdi Küme düşmeleri kesinleşmişti! Kaybettiği maçın sonunda şampiyonluk sözü verdi
Beşiktaş’tan TFF’ye gece yarısı yeni çağrı: Bir kez daha talep ediyoruz Beşiktaş'tan TFF'ye gece yarısı yeni çağrı: Bir kez daha talep ediyoruz!
İran, Basra Körfezi’nde yer alan yeraltı deniz üssüne ait görüntüleri paylaştı İran, Basra Körfezi'nde yer alan yeraltı deniz üssüne ait görüntüleri paylaştı
Bayram şekeri reyonuna asılan not tepki çekti Bayram şekeri reyonuna asılan not tepki çekti

20:35
Sydney Sweeney, kendisine mesaj atan dünyaca ünlü futbolcuyu itiraf etti: 15 yaşındayken bana yazdı
Sydney Sweeney, kendisine mesaj atan dünyaca ünlü futbolcuyu itiraf etti: 15 yaşındayken bana yazdı
20:34
Bahçeli’den İran açıklaması: Her türlü senaryoya hazırlıklı olmalıyız
Bahçeli'den İran açıklaması: Her türlü senaryoya hazırlıklı olmalıyız
20:20
İsrail’den Lübnan’da yeni katliam Sivillerin yaşadığı binalar vuruldu
İsrail'den Lübnan'da yeni katliam! Sivillerin yaşadığı binalar vuruldu
19:12
Şanlıurfa’da vahşet: 16 yaşındaki genç, 8 yaşındaki çocuğu öldüresiye dövdü
Şanlıurfa'da vahşet: 16 yaşındaki genç, 8 yaşındaki çocuğu öldüresiye dövdü
19:12
Donald Trump’tan İran’a Dünya Kupası uyarısı
Donald Trump'tan İran'a Dünya Kupası uyarısı
18:54
İran’ın yeni lideri Mücteba Hamaney, öldürülen kız çocukları için intikam yemini etti
İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney, öldürülen kız çocukları için intikam yemini etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 21:02:43. #7.12#
SON DAKİKA: Metaplanet Japonya'da iki yan kuruluş kurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.