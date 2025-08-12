Metaplanet'ten 61 milyon dolarlık dev Bitcoin alımı - Son Dakika
Kripto Para

12.08.2025 16:37
Japonya merkezli Bitcoin hazine şirketi Metaplanet, 61,4 milyon dolar değerinde 518 Bitcoin satın alarak toplam varlığını 18.113 BTC'ye çıkardı. Tokyo Borsası'nda işlem gören şirket, küresel Bitcoin holding sıralamasında altıncı konuma yerleşti. Metaplanet ayrıca Bitcoin yatırımlarını finanse etmek üzere 3,7 milyar dolara kadar kaynak toplama planını duyurdu.

Tokyo borsasında işlem gören kripto şirketi Metaplanet, salı günkü son Bitcoin alımıyla dikkat çekti. Şirket, Bitcoin başına ortalama 118.519 dolar ödeyerek stratejik birikim politikasını sürdürdü. Bu gelişme, kurumsal Bitcoin yatırımlarının Asya pazarında hızla artması ile eş zamanlı gerçekleşti.

Metaplanet Küresel Bitcoin Rezerv Listesinde Altıncılığa Yerleşti

Metaplanet CEO'su Simon Gerovich, son alımın şirketin toplam Bitcoin portföyünü 18.113 BTC'ye taşıdığını belirtti. Şirket bu rezervleri toplam 1,85 milyar dolar karşılığında Bitcoin başına ortalama 101.911 dolardan edinmişti.

Bitcointreasuries verilerine göre Metaplanet, küresel Bitcoin hazine sıralamasında Strategy, MARA, XXI, Bitcoin Standard Treasury Company ve Riot'ın ardından altıncı konuma yerleşti. Michael Saylor'ın liderlik ettiği Strategy de 155 Bitcoin daha satın alarak toplam varlıklarını 628.946 BTC'ye çıkarmıştı.

Metaplanet'in bu ayın başlarında duyurduğu perpetual tercihli hisse ihracı planı, Bitcoin yatırım stratejisini desteklemek için 555 milyar yen'e (3,7 milyar dolar) kadar kaynak toplanmasını öngörüyor.

Şirketin hisse senedi salı günü Japonya'da öğlen saatleri itibariyle yüzde 1,6 düşüş kaydetti. Hisse geçen ay boyunca yüzde 37 değer kaybetse de yıl başından bu yana yüzde 183 getiri sağlamayı başardı.

Bitcoin fiyatı son 24 saatte yüzde 2,4 düşerek 118.883 dolardan işlem görüyor. Buna rağmen lider kripto para birimi geçen hafta boyunca yüzde 4 yükseliş kaydetmeyi başardı.

