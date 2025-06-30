Metaplanet üç ayda Bitcoin varlıklarını dört katına çıkardı

Kurumsal Bitcoin yatırımları alanında yeni bir rekor kırıldı. Metaplanet CEO'su Simon Gerovich, şirketin sadece üç ayda Bitcoin varlıklarını 3.350 BTC'den 13.350 BTC'ye çıkardığını açıkladı. Bu agresif yatırım stratejisi, şirketin 2027 sonuna kadar 210.000 BTC hedefine ulaşma yolundaki kararlılığını gözler önüne seriyor.

Metaplanet 13.350 Bitcoin ile BTC Rezervlerinde Dünya Beşinciliğine Yükseldi

Metaplanet'in son Bitcoin satın alımı kripto para dünyasında büyük yankı uyandırdı. Şirket Bitcoin başına ortalama 107.601 dolar ödeyerek 1.005 BTC daha aldı. Bu yatırım Galaxy Digital ve CleanSpark gibi köklü firmaları geride bırakmasını sağladı.

BitcoinTreasuriesnet verilerine göre Metaplanet'in bu hamlesi onu dünyanın beşinci en büyük halka açık kurumsal Bitcoin sahibi yaptı. Şirket şu anda 12.830 BTC tutan Galaxy Digital'i ve 12.502 BTC'si olan CleanSpark'ın önünde yer alıyor.

Gerovich, X (eski adıyla Twitter) platformunda yaptığı açıklamada "Sadece üç ay önce hissedar toplantımızda canlı olarak 3.350 BTC'ye ulaştığımızı duyurmuştuk ve şimdi 13.350 BTC'ye ulaşmak için 10.000 daha ekledik." dedi.

Aynı gün Metaplanet, 29 Aralık 2025 planlı itfa tarihli 30 milyar yen değerinde sıfır faizli adi tahviller ihraç ettiğini açıkladı. Şirket ayrıca 18 Kasım 2024'te ilk kez açıklanan üçüncü tahvil serisinin geri alımı ve iptali planını duyurdu.

Şirket "Yeni tahvil ihracı yoluyla elde edilen fonlar kısmen geri alım ve iptale tahsis edilecek, geri kalanı ise Bitcoin satın alımı için kullanılacak." diye bildirdi.

Metaplanet'in hisse senedi Yahoo Finance verilerine göre pazartesi sabahı Japonya'da yüzde 9,9 yükseldi. Hisse senedi geçen ay boyunca yüzde 53,5 ve yıl başından bu yana yüzde 370,7 değer kazandı.

Michael Saylor liderliğindeki Strategy, geçen hafta 245 BTC satın alımının ardından toplam 592.345 BTC holdingiyle küresel listeye başta olmaya devam ediyor.