Metaplanet üç ayda Bitcoin varlıklarını dört katına çıkardı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kripto Para

Metaplanet üç ayda Bitcoin varlıklarını dört katına çıkardı

Metaplanet üç ayda Bitcoin varlıklarını dört katına çıkardı
30.06.2025 13:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Japon yatırım firması Metaplanet, 108 milyon dolar değerinde 1.005 Bitcoin satın alarak toplam rezervlerini 13.350 BTC'ye çıkardı. Son satın alım şirketi Galaxy Digital ve CleanSpark'ı geride bırakarak dünya beşincisi yaptı. Metaplanet hisseleri günde yüzde 9,9 artarken, şirket 2027 için 210.000 BTC hedefi açıkladı.

Kurumsal Bitcoin yatırımları alanında yeni bir rekor kırıldı. Metaplanet CEO'su Simon Gerovich, şirketin sadece üç ayda Bitcoin varlıklarını 3.350 BTC'den 13.350 BTC'ye çıkardığını açıkladı. Bu agresif yatırım stratejisi, şirketin 2027 sonuna kadar 210.000 BTC hedefine ulaşma yolundaki kararlılığını gözler önüne seriyor.

Metaplanet 13.350 Bitcoin ile BTC Rezervlerinde Dünya Beşinciliğine Yükseldi

Metaplanet'in son Bitcoin satın alımı kripto para dünyasında büyük yankı uyandırdı. Şirket Bitcoin başına ortalama 107.601 dolar ödeyerek 1.005 BTC daha aldı. Bu yatırım Galaxy Digital ve CleanSpark gibi köklü firmaları geride bırakmasını sağladı.

BitcoinTreasuriesnet verilerine göre Metaplanet'in bu hamlesi onu dünyanın beşinci en büyük halka açık kurumsal Bitcoin sahibi yaptı. Şirket şu anda 12.830 BTC tutan Galaxy Digital'i ve 12.502 BTC'si olan CleanSpark'ın önünde yer alıyor.

Gerovich, X (eski adıyla Twitter) platformunda yaptığı açıklamada "Sadece üç ay önce hissedar toplantımızda canlı olarak 3.350 BTC'ye ulaştığımızı duyurmuştuk ve şimdi 13.350 BTC'ye ulaşmak için 10.000 daha ekledik." dedi.

Aynı gün Metaplanet, 29 Aralık 2025 planlı itfa tarihli 30 milyar yen değerinde sıfır faizli adi tahviller ihraç ettiğini açıkladı. Şirket ayrıca 18 Kasım 2024'te ilk kez açıklanan üçüncü tahvil serisinin geri alımı ve iptali planını duyurdu.

Şirket "Yeni tahvil ihracı yoluyla elde edilen fonlar kısmen geri alım ve iptale tahsis edilecek, geri kalanı ise Bitcoin satın alımı için kullanılacak." diye bildirdi.

Metaplanet'in hisse senedi Yahoo Finance verilerine göre pazartesi sabahı Japonya'da yüzde 9,9 yükseldi. Hisse senedi geçen ay boyunca yüzde 53,5 ve yıl başından bu yana yüzde 370,7 değer kazandı.

Michael Saylor liderliğindeki Strategy, geçen hafta 245 BTC satın alımının ardından toplam 592.345 BTC holdingiyle küresel listeye başta olmaya devam ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Michael Saylor, Kripto Para, Japonya, Bitcoin, Tokyo, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Metaplanet üç ayda Bitcoin varlıklarını dört katına çıkardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Halı sahada kavga: Önce bıçakladılar sonra ezmeye çalıştılar Halı sahada kavga: Önce bıçakladılar sonra ezmeye çalıştılar
Alevlerin arasında kalan orman ekibi son anda kurtuldu Alevlerin arasında kalan orman ekibi son anda kurtuldu
İran, BM’den İsrail ve ABD’nin saldırgan olarak tanınmasını istedi İran, BM'den İsrail ve ABD'nin saldırgan olarak tanınmasını istedi
99. Gazi Koşusu’nu jokeyliğini Ahmet Çelik’in yaptığı “Cutha“ kazandı 99. Gazi Koşusu'nu jokeyliğini Ahmet Çelik'in yaptığı "Cutha" kazandı
Türkiye yangınlarla boğuşuyor Gelen görüntüler yürek burktu Türkiye yangınlarla boğuşuyor! Gelen görüntüler yürek burktu
Türk sporunun acı günü: Ünlü spiker Sabri Ugan hayatını kaybetti Türk sporunun acı günü: Ünlü spiker Sabri Ugan hayatını kaybetti
İngiltere ve İsrail arasında slogan krizi Bakandan sert yanıt İngiltere ve İsrail arasında slogan krizi! Bakandan sert yanıt
Kremlin’den İran uyarısı: Dünya cehenneme dönüşebilir Kremlin'den İran uyarısı: Dünya cehenneme dönüşebilir
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas heyetiyle görüştü MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas heyetiyle görüştü
Isparta’da köylüyü isyan ettiren su projesi Bastonlarıyla barikatları aştılar Isparta'da köylüyü isyan ettiren su projesi! Bastonlarıyla barikatları aştılar
İstanbul’da orman yangını Aydos’tan alevler yükseldi İstanbul'da orman yangını! Aydos'tan alevler yükseldi

14:26
Hatay’da yangın felaketi Vatandaşların çığlıkları kulakları sağır etti
Hatay'da yangın felaketi! Vatandaşların çığlıkları kulakları sağır etti
13:36
Görüntüler Seferihisar’dan Alevlerin sardığı evlerinin arkasından böyle bakakaldılar
Görüntüler Seferihisar'dan! Alevlerin sardığı evlerinin arkasından böyle bakakaldılar
13:14
Özel’den CHP kurultay davasının ertelenmesine ilk tepki
Özel'den CHP kurultay davasının ertelenmesine ilk tepki
12:02
Çalışır vaziyette bulunan araçtan 4 cansız beden çıktı
Çalışır vaziyette bulunan araçtan 4 cansız beden çıktı
11:28
CHP’nin kurultay davası 8 Eylül’e ertelendi
CHP'nin kurultay davası 8 Eylül'e ertelendi
22:51
İzmir’deki orman yangını haberlerini izlerken alevleri kapısında buldu
İzmir'deki orman yangını haberlerini izlerken alevleri kapısında buldu
22:37
Yılmaz Tunç: İzmir Buca’daki orman yangınına ilişkin soruşturmada 1 kişi gözaltına alındı
Yılmaz Tunç: İzmir Buca'daki orman yangınına ilişkin soruşturmada 1 kişi gözaltına alındı
22:16
Beşiktaş, David Jurasek’i kadrosuna kattığını açıkladı
Beşiktaş, David Jurasek'i kadrosuna kattığını açıkladı
22:09
Diyarbakır’da kardeşi tarafından vurulan genç hayatını kaybetti
Diyarbakır'da kardeşi tarafından vurulan genç hayatını kaybetti
21:41
Bakan Yumaklı İzmir’de yangın bölgesinde: 3 noktada yangınlar devam ediyor
Bakan Yumaklı İzmir'de yangın bölgesinde: 3 noktada yangınlar devam ediyor
21:26
Esenyurt’ta 2 gündür haber alınamayan adam boş arazide ölü bulundu Kahreden ’borsa’ detayı
Esenyurt’ta 2 gündür haber alınamayan adam boş arazide ölü bulundu! Kahreden 'borsa' detayı
20:40
Trump: İran saldırılarının istihbarat raporlarını sızdıran Demokratlar yargılanmalı
Trump: İran saldırılarının istihbarat raporlarını sızdıran Demokratlar yargılanmalı
20:31
Akdeniz’de 3.8 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 3.8 büyüklüğünde deprem
19:57
Boşanmak isteyen karısının aracını kundakladı
Boşanmak isteyen karısının aracını kundakladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2025 14:35:31. #7.12#
SON DAKİKA: Metaplanet üç ayda Bitcoin varlıklarını dört katına çıkardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.