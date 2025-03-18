Metaplanet yıl sonu hedefi için Bitcoin alımlarını hızlandırdı - Son Dakika
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Kripto Para

Metaplanet yıl sonu hedefi için Bitcoin alımlarını hızlandırdı

Metaplanet yıl sonu hedefi için Bitcoin alımlarını hızlandırdı

Japon yatırım şirketi Metaplanet, Bitcoin (BTC) birikimini artırmaya devam ediyor. Tokyo borsasında işlem gören şirket, 150 BTC'lik yeni alımla toplam varlığını 3.200 BTC'ye yükseltti. Metaplanet'in agresif yatırım stratejisi, 2025 sonuna kadar 10.000 BTC ve 2026 sonuna kadar 21.000 BTC hedefine ulaşmayı amaçlıyor.

18.03.2025 18:32
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Tokyo merkezli yatırım şirketi Metaplanet, kurumsal Bitcoin birikiminde önemli bir oyuncu haline geliyor. Şirket Salı günü yaptığı açıklamada, Bitcoin başına ortalama 83.508 dolar fiyattan 150 BTC daha satın alarak yaklaşık 12,5 milyon dolarlık yatırım yaptığını duyurdu. Bu yeni alım Metaplanet'in toplam Bitcoin varlığını 3.200 BTC'ye yükselterek şirketin kripto varlıklarının değerini mevcut piyasa fiyatlarıyla yaklaşık 265,9 milyon dolara taşıdı.

Metaplanet için 2025 Sonuna Kadar Hedef 10.000 Bitcoin

Metaplanet CEO'su Simon Gerovich, şirketin toplam Bitcoin portföyünün maliyetinin yaklaşık 266,2 milyon dolar olduğunu açıkladı. Mevcut Bitcoin fiyatlarıyla, şirketin BTC yatırımları 265,9 milyon dolar değere sahip.

Şirket aynı Salı günü, Bitcoin alımlarını finanse etmek amacıyla 2 milyar yen (yaklaşık 13,3 milyon dolar) değerinde tahvil ihracı da gerçekleştirdi. Bu hamle, Metaplanet'in Bitcoin yatırım stratejisini sürdürmek için alternatif finansman kaynaklarına yöneldiğini gösteriyor.

Metaplanet, Nisan 2024'te Bitcoin biriktirme stratejisini benimsemesinden bu yana agresif bir Bitcoin alım programı yürütüyor. Şirketin uzun vadeli hedefi, 2025 yılı sonuna kadar 10.000 BTC ve 2026 yılı sonuna kadar 21.000 BTC satın almak olacak.

Metaplanet hisseleri, Salı günü Tokyo borsasında yüzde 0,49 düşüşle 4.030 yende kapandı. Buna rağmen şirketin hisse değeri, yılbaşından bu yana yüzde 15,8 ve son bir yılda yüzde 1.819 yükseliş gösterdi. Bu performans, şirketin Bitcoin odaklı yatırım stratejisinin piyasada olumlu karşılandığını yansıtıyor.

Referans olarak, yazının hazırlandığı sırada Bitcoin fiyatı yüzde 0,2 düşüşle 83.116 dolardan işlem görüyordu. Aynı gün Nikkei 225 endeksi ise yüzde 1,2 yükseldi.

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Son Dakika Kripto Para Metaplanet yıl sonu hedefi için Bitcoin alımlarını hızlandırdı - Son Dakika

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