MiCA uyumu Avrupa kripto para borsalarını ikiye böldü - Son Dakika
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MiCA uyumu Avrupa kripto para borsalarını ikiye böldü

MiCA uyumu Avrupa kripto para borsalarını ikiye böldü

Avrupa Birliği'nin Kripto Varlık Piyasaları (MiCA) düzenlemesinin 30 Aralık 2024'te tam olarak yürürlüğe girmesiyle birlikte, Avrupa kripto para ekosistemi tarihinin en kapsamlı düzenleyici değişimine hazırlanıyor. MiCA Crypto Alliance Teknik Komitesi üyesi Juan Ignacio Ibañez'in açıklamaları, düzenleyici kurumların sessizliğinin USDT'nin uyumlu olduğu anlamına gelmediğini vurguluyor.

28.12.2024 10:06
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Avrupa Birliği'nin kripto para düzenlemesi MiCA'nın tam olarak yürürlüğe girmesine günler kala, dünyanın en büyük stablecoini USDT'nin kaderini belirleyecek kritik süreç başlıyor. ABD merkezli kripto para borsası Coinbase'in USDT'yi listeden çıkarma kararı ile tetiklenen tartışmalar, AB düzenleyicilerinin sessizliğini koruduğu bu dönemde sektörü meşgul ediyor.

USDT konusunda Avrupa Kripto Para Borsaları Farklı Stratejiler İzliyor

Avrupa kripto para pazarında belirsizlik dönemi sürerken, büyük borsaların USDT konusunda farklı stratejiler izlemesi dikkat çekiyor. Binance EU ve Cryptocom gibi önde gelen platformlar işlemlerine devam ederken, Coinbase'in proaktif yaklaşımı sektörde tartışma yarattı.

AB üye ülkelerinin 6 aydan 18 aya kadar değişen geçiş süreleri belirlemesi, stablecoin pazarında farklı uygulamaların ortaya çıkmasına zemin hazırlıyor. Fransa ve Estonya gibi 10 üye ülke 18 aylık bir geçiş süreci öngörürken, Hollanda gibi bazı ülkeler 6 aylık daha kısa bir süreyi tercih etti.

Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi'nin (ESMA) açıklamaları, geçiş döneminde üye devletler genelinde farklı rejimlerin bir arada var olacağını ve bu durumun kripto varlık hizmetleri kullanıcıları için farklı koruma düzeylerine yol açabileceğini gösteriyor. MiCA'nın getirdiği "kazanılmış haklar" maddesi, mevcut hizmet sağlayıcılara 1 Temmuz 2026'ya kadar veya bir MiCA yetkilendirmesi alana kadar faaliyetlerini sürdürme imkanı tanıyor.

Avrupa Birliği, Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para MiCA uyumu Avrupa kripto para borsalarını ikiye böldü - Son Dakika

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